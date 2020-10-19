Kaligrafi sanatını öğrenip kendi işlerini kuruyorlar

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi’nin düzenlediği Kaligrafi Güzel Yazı Kursu’nda kaligrafi sanatının incelikleri öğretiliyor.

Ortahisar Belediye binasında açılan kursta kaligrafist ve fırça sanatçısı Bedrettin Sandıkçı kaligrafi ve güzel yazıyla ilgili uygulamalı ve teorik dersler veriyor. Toplamda 12 kursiyerin katıldığı kursu başarıyla bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı sertifika verilecek. Kurs 25 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Kursa özellikle bayanların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sandıkçı, kursu bitirenlerin kendi özel işlerini kurabileceklerini dile getirdi. Kurs bitiminde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in destekleriyle bir de sergi açacaklarını belirten Sandıkçı “Kursiyerlerimiz genelde hobi olarak ya da kendi özel işlerini kurmak amacıyla kursumuza katılıyorlar. Kaligrafi sanata çok hoş, ilgi çekici bir sanat Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Şu anda kursumuzda çok güzel yazı yazan arkadaşlarımız var. Ezbere yazma aşamasına geldiklerinde kendi sergimizi açacağız. Ben 35 yıldır fırça sanatçısıyım. İlk aşamada kursiyerlerimiz kamıştan benim yaptığım kalemleri kullanıyorlar. Uzmanlaştıkça ve işi iyice öğrendikçe fırçayla da yazmaya başlayacaklar. Ayrıca mürekkebimizi de ben üretiyorum. Sadece bu iş için kullanılan kağıdı dışardan alıyoruz. İnşallah, kursiyerlerimiz herhangi bir engel olmazsa başarıyla kursumuzu tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanacaklar” dedi.

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