Dünyada tüm gelişmiş ülkelerin su tüketimini azaltmakla ilgili tedbirler almaya başladığı ve temiz suyun tamamen tükeneceği ‘Sıfır Gün’e hazırlık yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, uyarılarda bulunarak Türkiye’nin en yoğun yağış alan bölgesinde olan Trabzon’un dahi susuzluk sorunu ile boğuştuğunu ve bu durumun gelecekte yaşayacağımız Sıfır Günü’nün ne kadar yakın olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.

‘Sıfır Gün’ terimini açmak gerektiğini vurgulayan Aktaş “Artan dünya nüfusu ve ekonomik büyüme doğal kaynaklar üzerine aşırı yük binmesine neden olmuştur. Dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasıyla da sıcaklıklar son yıllarda artmış ve yağış miktarları azalmıştır ve tüm bu etkenler dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliyle gittikçe daha fazla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz arttığı ve devletlerin güvenliklerini tehdit edebilecek en önemli doğal kaynak ise ‘su’dur. Su, bütün canlıların yaşamının devamını sağlaması yanında; ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamın gelişmesi için gereklidir. Dünyada başta su fakiri ülkeler olmak üzere tüm gelişmiş ülkeler, su tüketimini azaltmakla ilgili tedbirler almaya başladılar ve temiz suyun tamamen tükeneceği güne ‘Sıfı gün’ adını verdiler. Şu günlerde çok kısa bir süre yağmurların yağmaması sonucunda dahi yaşadığımız susuzluk ‘Sıfır Gün’ probleminin ülkemizi de etkisi altına aldığının bir göstergesidir. Trabzon dahil bir çok şehir de yaşanan su kesintileri de bunun biz son kullanıcılara yansımasıdır” dedi.

‘Sıfır gün’ için alınması gereken önlemlere de değinen Aktaş “Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde tüm belediyelerin verilecek ruhsatlarda sondaj yaptırması ve yağmur suyu akarlarının depolanması ve içme suyu haricindeki şu ihtiyaçlarında bu suların kullanılması şartı getirilmesi çok önemli bir noktadır. Araç yıkama vb. gibi tesislerde temiz su kullanımına izin verilmemesi alınacak önlemlerden bir diğeridir. Bölgemizde son yıllarda büyük gündem olan HES projelerinin yerine artık tüm dünyada uygulanan Güneş enerjisi Sistemi (GES) projelerinin teşviki ve desteklenmesi gerekmektedir. Ve halk olarak biz son kullanıcılara su kullanımı konusunda şehrin bir çok noktasında bilgilendirme panoları ve yapılacak toplantılar konu ile sürekli gündemde tutulmalıdır. Sıfır Günü yaşamamak için su kullanımını aile başına önce 87 litreden 50 litreye, daha sonra da hedef olarak 25 litreye indirilmelidir. Dünyada uygulanan bir günde 25 lt su ile günü tamamlama sistemi belirli dönemlerde ülkemizde de uygulanmalıdır” diye konuştu.

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