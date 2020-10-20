Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı Türkiye’de ilk kez Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi’nde yerli ve milli Allogreft üretimi yapıldı ATİGENCELL Kök Hücre Merkezi üretim sorumlusu Gökay Gülay: “Allogrefler insan kökenli olduğu için eksik olan kemik parçalarının yerine konuluyor ve kemikleşmeyi hızlandırıyor"

İHA

Türkiye’de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı Türkiye’de ilk kez Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi’nde yerli ve milli Allogreft üretimi yapıldı ATİGENCELL Kök Hücre Merkezi üretim sorumlusu Gökay Gülay: “Allogrefler insan kökenli olduğu için eksik olan kemik parçalarının yerine konuluyor ve kemikleşmeyi hızlandırıyor"

Türkiye’de ilk kez Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ArGe çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi’nde yerli ve milli Allogreft (kemik küp ve kemik cips gibi) üretimi yapıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile ATİGENCELL arasında kemik dokularının değerlendirilmesine yönelik protokol KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile ATİGENCELL yönetim kurulu başkan vekili Fırat Gündoğan arasında imzalandı.
İşbirliği çalışmalarına devam eden ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi, bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile gerekli mutabakat sağladı.
ATİGENCELL Kök Hücre Merkezi üretim sorumlusu Gökay Gülay, Türkiye’de ilk defa kemik küp ve kemik cipsi üretilmeye başlandıklarını belirterek bunu hasta ve hekimlerin kullanımına sunduklarını ifade etti.
Gökay, ” ATİGENCELL firması, teknoloji geliştirme firması olup 2006 yılında hücre üretimiyle ilgili ruhsatlandırılmış bir merkez. Ürün içerisine yeni ürünler katmak için 2016 yılında doku üretim aşaması başladı. Bunun için bize femur başı toplanması bundan da Türkiye’de ilk defa kemik küp ve kemik cipsi üretilmeye başlandı. Temel malzeme yerli ve milli üretme amacımız olduğu için öncelikle hastanelerden femur başı toplamamız gerekiyordu. Hastanelerdeki femur başı, tıbbı atık olarak değerlendiriliyor ve hastaneler bunu çöpe atarak ayrıca atık ücreti de ödüyordu. Biz de hastanelere şununla gittik. Eğer siz bunları atığa değil bize verirseniz biz bunları alıp Allogref üretelim insan kaynaklı bunun belirli oranda bir kısmını hastanelerinize bağış olarak verelim dedik. Sağlık Bakanlığı oluru, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolden sonra artık hastanelerimizde Trabzon genelinde femur toplamaya başladık. Bunu ürün haline getirdikten sonra son ürün halinde hekimlerin ve hastaların kullanımına sunduk. Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışma Allegret. 2016’da başlayıp 2017’de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldık. Sonra Bakanlık tarafından uygun olurluluklar alındı. Şu anda hekimlerimiz kullanımına verildi. Şu an aktif olarak kullanılmaktadır” dedi.

“Eksik olan kemik parçalarının yerine konuluyor ve kemikleşmeyi hızlandırıyor”
Gökay, Allogrefler insan kökenli olduğu için eksik olan kemik parçalarının yerine konularak kemikleşmeyi hızlandırdığını ifade ederek, “Femur başı önce alınıyor bunun istenmeyen kısımları çıkartılıyor. Sonra sıfır, beş, bir, üç beş yada sıfır, sekiz , bir santimetre boyutunda küçük granüller haline getiriliyor. Eğer istenilirse çeşitli ebatlarda küpler oluşturulabiliyor. Daha çok ortopedi, Beyin Cerrahi ameliyatlarında, diş hekimlerinin kullanımına sunulmuştur. Bu Allogrefler insan kökenli olduğu için eksik olan kemik parçalarının yerine konuluyor ve kemikleşmeyi hızlandırıyor. Kökeni de insan olduğu için bu kemikleşme çok kısa zamanda çok güzel sonuçlarla beraber hastayı erken ayağı kaldırma, hastaya herhangi bir alerjen oluşturmama ve daha çabuk iyileştirmeyle ilgili sonuçlar vardır” diye konuştu.
Gülay, dünyada kök hücreden ne uygulanıyorsa Türkiye’de de aynı şekilde uygulandığını kaydederek, “Şu anda dünyada kök hücreden ne uygulanılıyorsa Türkiye’de de aynı şekilde uygulanmaktadır. Herhangi bir eksiklik herhangi bir geri kalmışlık yoktur. Hatta tesisler anlamında dünyada daha ileri olduğumuzu söyleyebiliriz. Dünyada yapılan tüm ürünleri artık Türkiye’de kök hücre merkezlerimiz ve bizler başarı ile gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk tazminattan feragat eden gazi, kirada oturuyormuş
YEREL HABERLER Milyonluk tazminattan feragat eden gazi, kirada ...
Peyzaj mimarlardan ‘Sıfır Gün’ uyarısı Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş: “Dünyada tüm gelişmiş ülkeler su tüketimini azaltmakla ilgili tedbirler almaya başladılar ve temiz suyun tamamen tükeneceği ‘Sıfır Gün’e hazırlık yapıyorlar” “Tüm belediyelerin verilecek ruhsatlarda sondaj yaptırması, yağmur suyu akarlarının depolanması ve içme suyu haricindeki su ihtiyaçlarında bu suların kullanılması şartı getirilmesi çok önemli bir noktadır” “Dünyada uygulanan bir günde 25 litre su ile günü tamamlama sistemi belirli dönemlerde ülkemizde de uygulanmalıdır”
YEREL HABERLER Peyzaj mimarlardan ‘Sıfır Gün’ uyarısı Peyzaj ...
Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti Caddede bulduğu 20 bin lirayı belediye aracılığı ile sahibine teslim eden Aslan Aydemir: "Biz helal para kazanan insanlarız; 20 bin lira değil 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım"
YEREL HABERLER Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti Caddede ...
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
YEREL HABERLER Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları ...
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
YEREL HABERLER Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Türkiye’de bir ilk Türkiye’de ilk kez Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi’nde yerli ve milli Allogreft üretimi yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk Türkiye’de ilk kez Trabzon ...
Protokol muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Protokol muhtarlarla bir araya geldi
Trabzonspor'da Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Hugo ve Djaniny için imza töreni ...
Trabzonspor'un yeni transferleri Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferleri Vitor Hugo ve ...
Kaligrafi sanatını öğrenip kendi işlerini kuruyorlar
YEREL HABERLER Kaligrafi sanatını öğrenip kendi işlerini kuruyorlar
Uğurcan Çakır: Armamıza yakışan futbolu en kısa zamanda ortaya koyacağız
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır: Armamıza yakışan futbolu en kısa ...
Gazi, aracından çıkan el bombalarını teröristlerden ele geçirmiş
YEREL HABERLER Gazi, aracından çıkan el bombalarını teröristlerden ...
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sera Gölü S.O.S veriyor Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü siyah görüntüsünden kurtulamıyor.
YEREL HABERLER Sera Gölü S.O.S veriyor Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ...
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
YEREL HABERLER Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Arsin OSB'nin enerjisi güneşten Trabzon Arsin OSB’de Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Arsin OSB'nin enerjisi güneşten Trabzon Arsin OSB’de ...
Haldizen Yaylası turistlerin yeni gözdesi oldu Bölgede bulunan Yedigöller özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken bölgeye yapılan turistik tesisler de dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Haldizen Yaylası turistlerin yeni gözdesi ...
Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı
YEREL HABERLER Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar ...
Yerel basından Trabzonspor'a sert eleştiriler
YEREL HABERLER Yerel basından Trabzonspor'a sert eleştiriler
Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yaylada yangın; 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yaylada çıkan yangın 5 evi kül etti
YEREL HABERLER Yaylada çıkan yangın 5 evi kül etti
Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
YEREL HABERLER Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik ...
Haçka Yaylası'nda sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Haçka Yaylası'nda sonbahar güzelliği
Ekim ayında en çok o balık tüketiliyor Bu günlerde avlanan palamut, sofraların en çok tercih edilen balığı oluyor
YEREL HABERLER Ekim ayında en çok o balık tüketiliyor Bu günlerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X