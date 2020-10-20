Trabzon'da temiz içme suyu için su deposu seferberliği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve daha sağlıklı su temin etmek amacıyla depo yapım ve onarım işlemi başlattı. Kent genelinde 28 yeni depo yapılacak, 12 depo ise tadilat görecek.

TİSKİ Genel Müdürlüğü, Trabzon genelindeki sağlık açısından kötü durumda olan, fiziki şartları yetersiz ve bakıma muhtaç olan su depolarının yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. Vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı su içmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar başlatan TİSKİ, ilk aşamada durumu acil olan 12 su deposunun izolasyon ve genel bakımını gerçekleştiriyor. Mevcut depoların yetersiz kaldığı 28 mahallede de yeni depolar inşa ediliyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, il genelinde pek çok su deposunun elden geçmesi gerektiğini belirterek, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak önceliğimiz halkımıza kesintisiz, sağlıklı ve temiz içme suyu temin etmektir. Bu doğrultuda harekete geçerek il genelindeki tüm su depolarının envanterlerini çıkardık. Yapılan çalışmalar neticesinde ilk etapta 12 depomuzu kapsayan, depo izolasyon ve genel bakım inşaatı ve 28 mahalleyi kapsayan yeni depo yapım işlerinin ihalelerini yapıp, çalışmalara başladık.” dedi.

Yıl sonuna kadar toplamda 40 deponun yapım ve onarım işlerinin tamamlanacağını ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Su depolarına yapılacak polietilen kaplama ile depoların içi temiz tutulacak ve yalıtımı sağlanmış olacak. Depolar içerisinde eskiyen, bozulan ve kullanılamayacak halde olan boru ve vanalar yenileriyle değiştiriliyor. Bunun dışında su depolarının boya, badana ve çevre düzenlemeleri de eksiksiz yapılıyor. TİSKİ olarak vatandaşımıza sağlıklı su içirebilmek için yürüttüğümüz çalışmalar aralıksız devam edecek. Etaplar halinde ihtiyaç olan yerlerdeki depolarda da aynı işlemleri yapacağız” diye konuştu.

Öte yandan depo bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra halk sağlığını koruma adına yaz mevsimi öncesi başlatılan depo temizlikleri de titizlikle devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde bulunan bin 98 adet su deposunun 573 tanesinde kapsamlı bir temizlik işlemi gerçekleştirilirken, yıl sonuna kadar tüm depoların temizliği tamamlanacak.

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