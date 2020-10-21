Yaban mersini toplamaya gitmişlerdi bu sabah bulundular Trabzon'un Hayrat ilçesinde kaybolan iki genç sabah saatlerinde ormanlık alanda bulundu

Trabzon'un Hayrat ilçesi Göksel mahallesinde yaban mersini toplamak üzere dün ormanlık alana giderek kaybolan 2 genç bugün sabah saatlerinde arama ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Göksel mahallesinde oturan ve akraba oldukları öğrenilen 14 yaşındaki H.V.Ç ve 21 yaşındaki A.A.K dün öğleden sonra yaban mersini toplamak üzere evlerinden ayrılarak ormanlık alana gitti. Akşam saatlerinde gençlerin evlerine dönmemesi üzerine yakınları İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarma ekipleri ve yakınlarının yanı sıra arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri de destek verirken, gençlerin yanlarındaki cep telefonlarının çekmemesi ve bölgede sisin etkili olması nedeniyle arama çalışmalarında dün sonuç alınamadı. Gece boyunca süren aramaların ardından iki genç bugün sabah saatlerinde ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu.

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