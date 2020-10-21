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Uğurcan Çakır: Bu sene de şampiyonluk mücadelesi vereceğiz

DHA

Uğurcan Çakır: Bu sene de şampiyonluk mücadelesi vereceğiz


Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, taraftarsız oynamaya alışamadığını belirterek, "Daha yeni bir takımız. Yeni gelen oyuncular var. Kaliteli oyuncular olduklarına inanıyorum. Henüz çok erken. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluktan önce biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu sene de öyle olacaktır yine şampiyonluk mücadelesi vereceğiz
Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanlarından Uğurcan Çakır, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, takımlarının Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıkları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Yeni bir takım olduklarını söyleyen Uğurcan Çakır, "Pandemi dönemi yüzünden hazırlık kampımız biraz sürdü. Bu da bizi biraz etkiledi açıkçası. Adaptasyon, uyum çok zor işler hele ki çok oyuncunuzu kaybettikten sonra. Buraya alınan oyuncular karakterli ve kaliteli oyuncular. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Ekim ayından Mayıs'ı konuşmak doğru olmaz. Kötü başladığımızı herkes biliyor. Ben takımıma, hocalara ve yönetime çok güveniyorum. Bu süreç çok sancılı geçiyor. Takım olarak çalışıp en iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.
'KARARI HOCAMIZ VERİYOR'
Milli takımda yedek kalmasıyla ilgili soru üzerine Çakır, "Benim amacım tabii ki milli takımın kalesini korumak ama oraya ulaşmak da benim için çok önemliydi. Orada oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı hocamız veriyor. Oraya çağrılmak da benim için çok büyük mutluluk ve onur" diye konuştu.
'FORMDA OLAN OYNUYOR'
Uğurcan Çakır, Şenol Güneş'in en uzun süre gol yemediği dönemin kendisine hatırlatılması üzerine, "O zaman tabi Şenol hoca galiba 1112 dakika gol yememişti. En uzun rekora sahipti. Hocamız en doğru kararı veriyor. Öndekilerle ilgili ben bir şey diyemem. Kim daha formdaysa o oynuyor. Bu tabi ki biraz etken oluyor, iletişim anlamında nerede olduğunu bilmek anlamında. Ne kadar çok birlikte oynarsanız o kadar alışıyorsunuz ne yaptığınızı herkes biliyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa öyle oluyor" şeklinde konuştu.
'TAKIMIN PERFORMANSI DÜŞÜNCE BANA DA YANSIYOR'
Kendisinin performansıyla ilgili olarak yöneltilen soru üzerine Uğurcan, "Aslında başarı ve başarısızlık takım içerisinde beraber oluyor. Tabii ki ben eksik yanlarımı, çalışmam gereken yönlerimi biliyorum. Takımın performansı düşünce bana da yansıyor. Ben kendi performansımı en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. İnşallah takımla birlikte iyi bir uyum sağlayıp eski günlerimize eski performansımıza döneriz" ifadelerinde bulundu.
'FENERBAHÇE MAÇLARI ÖNEMLİDİR'
Uğurcan, hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise, "Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli maçlar. Biz bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara da bunu aktarıyoruz. Gerçek oyunumuzu gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Oradan bir galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Bu maçın önemini anlatmaya çalışıyoruz ve anlatıyoruz" dedi.
SEYİRCİSİZ OYNAMAYA ALIŞAMADIM
Başarılı file bekçisi Uğurcan, pandemi tedbirleri kapsamında statlarda seyircisiz oynanan maçlarının kendisini nasıl etkilediği sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Seyircili oynamayı çok özledik. Milli takım olarak Rusya'da oynadığımız maç seyirciliydi. Gerçekten seyirciyi özlemişiz. O gürültü bile sizi motive ediyor ve konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Taraftar bizim için hele ki yerli oyuncular için çok itici bir güç. Açıkçası ben çok özledim ve hala alıştığımı söylemem. İnşallah bu pandemi süreci geçer ve biz de taraftarlarımıza kavuşuruz."
'EDDİE HOCA ÇOK İYİ BİR İNSAN'
Uğurcan Çakır, tartışmaların hedefi olan teknik direktör Eddie Newton ile ilgili olarak ise, "Eddie hoca çok iyi bir insan. Taktik bilgisi olduğunu biliyorum ve inanıyorum. Benimle sürekli konuşuyor ve bunları aktarıyor. Hoca değişikliği ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, çünkü bu yönetimin tercihi veya kararı. Biz saha içine odaklıyız. Dediğim gibi yeni bir takımız adaptasyon süreci çok sancılı geçiyor. Daha çok erken ve önümüzde maçlar var. En kısa zamanda toparlayıp Trabzonspor'u özlenen günlerine döndüreceğiz" şeklinde konuştu.
"TARAFTARIN OLMAYIŞI ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEDİ"
Uğurcan, baba olmanın gurur verici olduğunu ama sahaya çıktığında sadece işine odaklandığını da söyledi. Geçen sezon takım halinde çok iyi bir performans sergilediklerini ancak taraftar olmayışının kendilerini olumsuz etkilediğini de kaydeden Uğurcan Çakır, "Çok ekstra performans sergileyen oyuncularımız vardı ve her maça 1-0 önde başlıyor gibi çıktık. O pandemi arası çok uzundu. Kendimizi çok iyi hazırlayamadık ve bir de taraftarsız olması en önemli etkendi. Başakşehir'in zaten çok  büyük bir kitlesi yok ve onlara çok katkısı oldu. Bence baş sorun buydu" dedi.
'YİNE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEĞİZ'
Uğurcan, eski performanslarını kısa süre içerisinde yakalayacaklarına inandığını da vurgulayarak şunları söyledi:
"Daha yeni bir takımız. Yeni gelen oyuncular var. Kaliteli ve karakterli oyuncular olduklarına inanıyorum. Kalitelerine güveniyorum. Hocamız da yönetimimiz de kalitelerine güveniyor ki Trabzonspor gibi bir camiaya geldiler. Henüz çok erken. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluktan önce biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu sene de öyle olacaktır yine şampiyonluk mücadelesi vereceğiz"
'İSTER İSTEMEZ KAFANIZ KARIŞIYOR'
Uğurcan Çakır, transfer söylentilerine dair soru üzerine, Avrupa'da oynamak istediğini ama bunun önceliği olmadığını vurguladı. Uğurcan Çakır, "Tabii ki Avrupa'da gidip oynamak istiyorum ama Trabzonspor'un da bir beklentisi var mali olarak. Onu karşıladıkları takdirde bu transfer gerçekleşirdi. Tabi ister istemez kafanız karışıyor ama ben her zaman bu takımda oynamak istiyordum. Ama bana bu şansı Trabzonspor verdi. Ben doğru zamanda doğru kulübe gidebileceğime inanıyorum. Bu benim için birinci planda değil. İnşallah bu benim için böyle gerçekleşir" diye konuştu.
BAŞKAN AĞAOĞLU SAHADA TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan basın toplantısının ardından, Trabzonspor, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Kısa Pas çalışmalarıyla başlayan antrenman öncesinde Başkan Ahmet Ağaoğlu da, antrenman sahasına gelerek çalışmaları yakından izledi. Başkan Ağaoğlu, antrenman öncesi, teknik heyetle görüşme yaptı.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde gerçekleşen antrenmana, karantina sürecinde bulunan Ekuban ve Abdülkadir Parmak'ın yanı sıra milli takım kampında bulunan Salih Kavrazlı katılmadı. Antrenman toplantıyla başlarken, oyuncuların bir bölümü salonda diğer bölümü ise bireysel antrenmana yöneldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Uğurcan Çakır konuşma
-Trabzonspor antrenman
-Başkan Ağaoğlu'ndan detaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM
2020-10-21 11:33:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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