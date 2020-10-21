Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

İHA

Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Bordomavili takımın 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluşan Uğurcan, geçtiğimiz sezondan birçok oyuncunun gittiğini ve yeni bir takım olduklarını belirterek, "Pandemi dönemi yüzünden de hazırlık kampımız kısa sürdü. Bu da takımı etkiledi. Takımın adaptasyon ve uyumu zor işler. Birçok oyuncunuzu kaybettikten sonra gerçekten bu işler çok zor. Buraya alınan oyuncular da gerçekten iyi ve karakterli oyuncular. Sezonun daha başı, hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Ekim ayından mayısı konuşmak çok doğru olmaz. Mayısa daha çok var. Kötü başladığımız herkesçe biliniyor. Ben takıma, oyunculara, hocalarımıza ve yönetimimize güveniyorum. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Olmaya da devam edeceğiz. Tabi ki bu süreç sancılı geçiyor. Takım olarak birlikte çalışarak en iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

"Milli Takım'a çağrılmak büyük bir onur"
Milli maçlarda yedek kalmasına ilişkin soru üzerine, milli kadroya çağrılmanın da kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Benim görevim Milli Takım kalesini korumak. Milli Takım gibi büyük bir onura ve mutluluğa ulaşmak da benim için çok önemli. Oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı hocamız veriyor. Bana şans gelirse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Oraya çağrılmak da benim için büyük bir onur ve gurur" diye konuştu.

"Önümdeki bloğu hocamız daha iyi görüyor"
Uğurcan Çakır, savunma bloğunun sürekli değişmesinin performansını etkileyip etkilemediği sorusuna, "Hocamız 112 dakika gol yememişti. En uzun süreli gol yememe rekoru ona ait. Tabi en iyi kararı hocamız veriyor. Önümde oynayan oyuncuları en iyi o görüyor ve ona göre karar veriyor. İletişim anlamında, ne yapacağını bilme anlamında biraz etken oluyor. Öndeki bloğun önemi tabi ki çok büyük. Ne kadar birlikte oynarsanız uyumunuz o kadar iyi olur ama kim daha formdaysa hoca ona vermeye çalışıyor formayı" cevabını verdi.

"Takım performansı doğal olarak bana da yansıyor"
Transfer beklentisinin performansını etkileyip etkilemediği sorulan başarılı eldiven, "Başarıbaşarısızlık takım oyunlarında beraber oluyor. Ben eksik yanlarımı ve çalışmam gereken yanlarımı biliyorum. Takım oyunu olduğu için takımın performansı düşünce doğal olarak bana da yansıyor. Eksiklerimi biliyorum. Ona göre çalışıyorum. Takıma elimden gelen yardımı vermeye çalışıyorum. İnşallah takımla beraber iyi çalışıp eski günlerimize döneriz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçında gerçek oyunumuzu sahaya yansıtıp çıkışa geçmek istiyoruz"
"Fenerbahçe müsabakası Trabzonspor için yeni bir çıkış maçı olabilir mi?" sorusunu Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli maçlar. Biz bunun farkındayız ve yeni gelen oyunculara da biz bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu maçlar tabi ki zor maçlar biz gerçek oyunumuzu, gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Arkadaşlarımıza da bu maçların büyüklüğünü anlatmaya çalışıyorum. İnşallah o maçtan galibiyetle ayrılırız" şeklinde cevapladı.

"Taraftarsız maçlara alışamadık"
Maçların taraftarsız oynanmasını da değerlendiren Uğurcan Çakır, "Bizim Rusya'da deplasmanda oynadığımız maç seyirciliydi. Gerçekten seyirciyi özlemişiz. O gürültü bile sizi motive ediyor. Taraftarlarımız bizim için itici bir güç, hele ki yerli oyuncular için çok büyük bir güç. Ben çok özledim ve halen alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah bu pandemi süreci geçer ve taraftarlarımız bizimle olur. Gerçekten çok zor taraftarsız oynamak. Alışamadık "şeklinde konuştu.

"Biz saha içine odaklıyız"
Teknik Direktör Eddie Newton'un tartışmaların odağında olmasıyla ilgili olarak ise milli kaleci, "Eddie Newton çok iyi bir insan. Taktiği ve bilgisi olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum. Çoğu zaman beni çağırıyor ve konuşuyoruz. Hoca değişikliğiyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. O yönetimimizin ve başkanımız bileceği bir iş. Biz saha içine odaklıyız. Bu durumu nasıl tersine çevireceğiz ona odaklanıyoruz. Yeni bir takımız ve adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Daha çok erken ve önümüzde çok maçlar var. En kısa sürede Trabzonspor'u özlenen günlerine getireceğiz. Çünkü geçen sezon yaptıklarımız ortada" dedi.

"Taraftarın olmayışı bizi etkiledi"
Geçtiğimiz sezon çok önemli bir performans sergilediklerini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Geçtiğimiz sezon çok ekstra performans ortaya koyan oyuncularımız da vardı. Her maça 10 önde başlıyormuş düşüncesiyle çıkıyorduk. Pandemi sonrası Göztepe maçıyla birlikte çok iyi bir başlangıç yaptık. Pandemi arası gerçekten çok uzundu. Kendimizi çok iyi hazırlayamadık. En önemli etken taraftarsız olmasıydı. Başakşehir'in zaten çok büyük bir kitlesi yok. Maçların taraftarsız olması bizi çok etkiledi" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz"
Bu sezon için yeni bir takım olduklarını dile getiren Uğurcan Çakır, "Yeni gelen oyuncuların çok karakterli insanlar olduğuna inanıyorum. Ben takım kaptanlarından biri olarak onların uyum süresini kısa zamanda atlatması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız ve yönetimimiz kalitelerine güveniyorlar. Uyum süresini kısa zaman içerisinde atlatırsak ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Bu sene de öyle olacak, inşallah olur" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da oynamak benim birinci planım değildi"
Avrupa'da oynamayı çok istediğini ancak Trabzonspor'un da bir beklentisinin bulunduğunu belirten milli kaleci, "Onu karşıladıkları takdirde bu transfer gerçekleşirdi. Başkan ile görüşmeler yapılıyordu. Tabi ki ister istemez kafanız karışıyor ama bu takımda oynamak istiyordum ve bu şansları bana Trabzonspor sağladı. Avrupa'da takımımı ve ülkemi temsil etmek isterim ama benim için birinci plan da değildi. Doğru zamanda doğru kulübe gidebileceğime inanıyorum. Onun için de çalışacağım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uğurcan Çakır: Bu sene de şampiyonluk mücadelesi vereceğiz
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır: Bu sene de şampiyonluk mücadelesi ...
Başkan Ekim'den Korona Virüs uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Ekim'den Korona Virüs uyarısı
Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Yaylada kaybolan 2 kişi, 16 saat sonra bulundu
İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı
YEREL HABERLER İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı
Yaban mersini toplamaya gitmişlerdi bu sabah bulundular Trabzon'un Hayrat ilçesinde kaybolan iki genç sabah saatlerinde ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Yaban mersini toplamaya gitmişlerdi bu sabah ...
Yaban mersini toplamaya gittiler geri dönmediler Trabzon'un Hayrat ilçesinde iki genci bulmak için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Yaban mersini toplamaya gittiler geri ...
Onun adı artık 'Lazize' Soyu tehlikede olan kuş türleri arasında yer alan ve en son 2013 yılında Konya'da kendini gösteren Yakalı Toy, 7 yıl sonra Trabzon’da görüldü Kedilerin saldırısında son anda kurtarılan kuşun Kazakistan’daki bir üretim çiftliğinden doğaya bırakıldıktan 2 gün sonra Trabzon’a geldiği tespit edildi Yaralı Yakalı Toy'a 'Lazize' ismi konuldu
YEREL HABERLER Onun adı artık 'Lazize' Soyu tehlikede olan kuş ...
Trabzon'da temiz içme suyu için su deposu seferberliği
YEREL HABERLER Trabzon'da temiz içme suyu için su deposu ...
Yakalı toy kuşu, 7 yıl sonra bu kez Trabzon´da görüldü
YEREL HABERLER Yakalı toy kuşu, 7 yıl sonra bu kez Trabzon´da ...
Türkiye’de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı Türkiye’de ilk kez Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi’nde yerli ve milli Allogreft üretimi yapıldı ATİGENCELL Kök Hücre Merkezi üretim sorumlusu Gökay Gülay: “Allogrefler insan kökenli olduğu için eksik olan kemik parçalarının yerine konuluyor ve kemikleşmeyi hızlandırıyor"
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi ...
Milyonluk tazminattan feragat eden gazi, kirada oturuyormuş
YEREL HABERLER Milyonluk tazminattan feragat eden gazi, kirada ...
Peyzaj mimarlardan ‘Sıfır Gün’ uyarısı Peyzaj Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş: “Dünyada tüm gelişmiş ülkeler su tüketimini azaltmakla ilgili tedbirler almaya başladılar ve temiz suyun tamamen tükeneceği ‘Sıfır Gün’e hazırlık yapıyorlar” “Tüm belediyelerin verilecek ruhsatlarda sondaj yaptırması, yağmur suyu akarlarının depolanması ve içme suyu haricindeki su ihtiyaçlarında bu suların kullanılması şartı getirilmesi çok önemli bir noktadır” “Dünyada uygulanan bir günde 25 litre su ile günü tamamlama sistemi belirli dönemlerde ülkemizde de uygulanmalıdır”
YEREL HABERLER Peyzaj mimarlardan ‘Sıfır Gün’ uyarısı Peyzaj ...
Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti Caddede bulduğu 20 bin lirayı belediye aracılığı ile sahibine teslim eden Aslan Aydemir: "Biz helal para kazanan insanlarız; 20 bin lira değil 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım"
YEREL HABERLER Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti Caddede ...
Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları tükeniyor
YEREL HABERLER Komşular boyuna bakmadan avlıyor hamsi stokları ...
Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
YEREL HABERLER Karadeniz'in yeni meyvesi 'Aronya'da ilk hasat
Türkiye’de bir ilk Türkiye’de ilk kez Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi’nde yerli ve milli Allogreft üretimi yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk Türkiye’de ilk kez Trabzon ...
Protokol muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Protokol muhtarlarla bir araya geldi
Trabzonspor'da Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Hugo ve Djaniny için imza töreni ...
Trabzonspor'un yeni transferleri Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferleri Vitor Hugo ve ...
Kaligrafi sanatını öğrenip kendi işlerini kuruyorlar
YEREL HABERLER Kaligrafi sanatını öğrenip kendi işlerini kuruyorlar
Uğurcan Çakır: Armamıza yakışan futbolu en kısa zamanda ortaya koyacağız
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır: Armamıza yakışan futbolu en kısa ...
Gazi, aracından çıkan el bombalarını teröristlerden ele geçirmiş
YEREL HABERLER Gazi, aracından çıkan el bombalarını teröristlerden ...
Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'na yoğun ilgi
Sera Gölü S.O.S veriyor Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü siyah görüntüsünden kurtulamıyor.
YEREL HABERLER Sera Gölü S.O.S veriyor Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X