Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü



Tolga SAĞLAM-Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, 2 günlük izinin ardından 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına saat 10.30´da yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı. Son bölümde ise savunma ve hücum oyuncuları ayrı olarak özel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmana Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak ve milli takım kampında bulunan Salih Davrazlı katılmadı.

BAŞKAN AĞAOĞLU, TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞTÜ

Dün gece Trabzon'a gelen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da bugün yapılan antrenmanı takip etti. Başkan Ağaoğlu, antrenman öncesi saha ortasında teknik direktör Eddie Newton ve yardımcılarıyla bir süre görüşme gerçekleştirdi.

NEWTON´DAN TAKIM HALİNDE BASKI UYARISI

Bu arada Trabzonspor´da teknik direktör Eddie Newton, bugün yapılan antrenmanda öğrencilerine savunmaya yönelik ve rakibe baskı konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Antrenman sırasında sık sık çalışmaları durduran Newton, futbolculara, "Topu kaybettiğinizde tek kişi değil takım halinde rakibe baskı uygulayın. Savunma yaparken de tüm oyuncular tek kişiye odaklanmasın. Çevre kontrolünüzü iyi yapın" uyarısında bulundu.

FLAVİO VE NWAKAEME DÖNÜYOR

Trabzonspor'da kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio ile milli arada gittiği ülkesinden döndükten sonra hastalanan ve geçen hafta takımda yer almayan Anthony Nwakaeme, takıma geri dönüyor. Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyen ancak hafta başında bireysel olarak antrenmanlara başlayan Nijeryalı Nwakaeme, bordo-mavili takımın bu sabahki çalışmasında yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahmet Ağaoğlu´nun antrenman öncesi teknik ekiple görüşme görüntüsü

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

21.10.2020 Haber Kodu : 201021086DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Fatih TURAN

2020-10-21 13:50:15



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