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Karadeniz´de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu

DHA

Karadeniz´de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu


İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda, sonbaharla birlikte köylere dönüş yolculuğu başladı. Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kumanandoz Yaylası'nda süsledikleri hayvanlarıyla sabahın erken saatinde yola çıkan yaylacıların geri dönüş yolculuğu, renkli görüntüler oluşturdu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlayıp, sonbaharla birlikte sona eriyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor, hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satıp geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.
DÖNÜŞE GEÇTİLER
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda sonbaharla birlikte köye dönüş yolculuğu başladı. Karadeniz'in doğal güzelliklerini barındıran Trabzon´un Tonya ilçesindeki yaylalarda sonbaharla birlikte dönüşe geçen yaylacılar, hayvanlarıyla yaklaşık 6-7 saatlik yolculuk yapıyor. Yol boyunca su başlarında mola vererek, ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine ulaşıyor. Kimi yaylacılar ise hayvanlarını ve eşyalarını kamyonete yükleyerek köyüne dönüyor. Bölgedeki 'yayla göçü', renkli görüntüler de oluşturuyor.
`YAYLALAR BİR SEVDADIR´
İlçeye bağlı Kumanandoz Yaylası´nda süsledikleri hayvanlarıyla sabahın erken saatinde yola çıkan yaylacıların geri dönüş yolculuğu, güzergahtaki yolları hareketlendiriyor. Hava sıcaklıklarının iyice azaldığını belirten yaylacılar, "Kış mevsimi artık yaklaştı, yaylaları çok seviyoruz ama köylerde de işlerimiz var. Onun için dağlarda fazla kalmayacağız" diyerek, yaylacılığın vazgeçilmez tutkuları olduğunu söylüyor. Sezonun bitmesiyle ailesiyle birlikte yayladan köyüne dönen Mehmet Köse, yayla evinin kapısını dualarla kilitlerken, "Yayalar bir sevda, buralar bir merak, ne eskilerimiz ne insanlarımız geldi geçti bu dağlardan" dedi.
YAYLAYA DUYGUSAL VEDA
Yayladan köye göç edeceği için duygu dolu anlar yaşayıp, gözleri yaşaran Köse, "4 ay 10 gün önce gelerek yaylacılığımız başladı. Hayvanlarımızı otlattık. Kadırga Yaylası'na gittik. Burada günlerimiz çok güzel geçti. Allah tekrarına nasip eylesin. İnsanın aklına geldi mi insan duygusallaşıyor. Bir daha bu dağları görmeye ya nasip. Allah seneye hepimizi bu dağları görmeye nasip eyler inşallah" diye konuştu.
'İNEKLER YORULUNCA MOLA VERİYORUZ'
Bölgede yol boyunca dar patika yollardan hayvanları ile köye göç eden Maviye Köse de, "Sabah erkenden kalkıp hazırlanıyoruz, yavaş yavaş yolculuk yapıyoruz, ineklerimiz yorulduğunda mola veriyor onları dinlendiriyoruz. Yayladan köye yaptığımız yolculuk sekiz saat sürüyor" dedi.
'ZAMANI GELDİ KÖYE GÖÇ EDİYORUZ'
Yayladan yaya olarak dönüşe geçen Emine Zaman ise, "Yaylaya 4 ay önce göç ettik, geldik. Yaylada çayırlarımızı biçtik, hayvanlarımızla uğraştık. Zamanı geldi şimdi de köye göç ediyoruz. Sabah kahvaltımızı yaptık sonra ineklerimizi süsledik. Evimizin kapılarını kilitledik. Yol boyunca yürüme köyümüze gidiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon İnan KALYONCU
2020-10-23 08:10:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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