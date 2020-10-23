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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüceyurt mahallesinde Süleyman Halil (43) evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Halil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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