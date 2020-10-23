Trabzonspor'da koronavirüs vakası

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TRABZON,(DHA)Trabzonspor, oyuncu kadrosundan bir ismin Kovid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza KOVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-10-23 16:54:39



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