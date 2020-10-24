Pandemide evde kalan çocuklar, 'zorvayvır' parkurunda eğlendi



Arzu ERBAŞSelman KUTLU/ARSİN (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Arsin ilçesinde pandemi sürecinde evde kalıp, hareketsiz zaman geçiren çocuklar için 'Survivor'dan esinlenilerek oluşturulan 'Zorvayvır' parkurunda yarışlar düzenlendi. Yarışlarda çocuklar hem eğlendi, hem de kıyasıya mücadele etti.

Arsin ilçesinde pandemi nedeniyle evlerinde kalıp hareketsiz zaman geçirmek zorunda kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi. Kaymakamlık ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü´nce 'Survivor'dan esinlenilerek oluşturulan 'Zorvayvır' parkurunda yarışlar düzenlendi. Sahil park alanındaki etkinlikte minikler, gençler ve yıldızlar kategorisinde yarışmalar yapıldı. Hızlarını ve yeteneklerini kullanarak parkurdaki aşamaları geçen yarışmacılar, birincilik için kıyasıya mücadele etti. Aileler de kenardan yarışmaları heyecanla takip etti.

Yarışmaları, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de izledi.

'ÇOCUKLARLA BİRLİKTE EĞLENDİK'

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, "Pandemi sürecinde çocuklarımız tüm zamanını artık evlerinde geçiriyor. Onların da biraz hareketlenmesi için bakanlığın projesi ile beraber bu etkinlik hayata geçirildi. Zorvayvır etkinliği ile çocuklar burada eğlenceli bir gün geçirdi" dedi.

Zorvayvır yarışmasını organize eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Taner Şentürk de, "Çocuklarımızın eğlenebileceği, adını zorvayvır koyduğumuz bir yarışma ortamını oluşturduk. Çocuklarımız eğlendiler, onların bu eğlencesi bizi de mutlu etti" diye konuştu.

Yarışmaya 2 çocuğu katılan Nursel Yazıcı ise, "Pandemi sürecinde çocuklar evde kalmışlardı, çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Hem eğlendiler hem de stres attılar. Bu pandemi süreci en kısa sürede geçer ve çocuklar bu eğlenceli atmosferleri yaşarlar" şeklinde konuştu.

Yarışmacı Uras Uzun, "Yarışmanın kazanan tarafı olduk, çok mutluyuz. Hızlı oynadık ve kazandık" derken, Onur Bekar ise "Bizim takım yendi, mücadele ettik ve kazanan biz olduk. Çok eğlendik" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Arsın Arzu ERBAŞ Selman KUTLU

2020-10-24 10:51:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.