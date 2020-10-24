Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti

İHA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti

Trabzonspor yarın karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlandı. Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 15.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Bordomavili takım tamamlanan Fenerbahçe maçı hazırlıklarının ardından 18.55’de Türk Havayolları’na ait özel uçakla Trabzon’dan İstanbul’a gitti. Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftarın uğurladığı Karadeniz ekibinin kamp kadrosu şu şekilde oluştu:
“Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Gaston Campi, Edgar Ie, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Fousseni Diabate, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe, Djaniny Semedo, Stiven Plaza.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemiden bunalan çocuklar ‘Zorvayvır’ ile stres attılar
YEREL HABERLER Pandemiden bunalan çocuklar ‘Zorvayvır’ ile stres ...
Balık halinde fiyat rekoru hamside Trabzon’da tezgâhlarda hamsinin kilosu 40 TL’den satılırken, palamut 2 hafta öncesine kadar fiyatını ikiye katladı
YEREL HABERLER Balık halinde fiyat rekoru hamside Trabzon’da ...
Pandemide evde kalan çocuklar, 'zorvayvır' parkurunda eğlendi
YEREL HABERLER Pandemide evde kalan çocuklar, 'zorvayvır' parkurunda ...
Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde
Pandemide Türkiye’nin en büyük minyatür kadırgasını yaptı Suda yüzebilen her türlü geminin minyatürünü yapan Metin Kurtoğlu, 122 santimetre boyundaki kadırga gemisini 8 ayda tamamladı Yaklaşık 20 yıldır 400’den fazla Karadeniz Takası, 100’den fazla da değişik tarzda ahşaptan model gemi yaptı
YEREL HABERLER Pandemide Türkiye’nin en büyük minyatür kadırgasını ...
Trabzonspor'da koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu yaralayan sanığa 55 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu ...
Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trabzon’da ata meyveleri ata tohumları ile korunacak DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman: “Ata tohumları, bu topraklardaki mührümüzdür; Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir”
YEREL HABERLER Trabzon’da ata meyveleri ata tohumları ile ...
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan'ın tek isteği çocukları Boşanma davası ülkesinde süren 4 çocuk babası Lübnanlı Samer Ramadan'ın en büyük isteğinin çocukları ile birlikte Trabzon’da huzur içinde yaşamak
YEREL HABERLER Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı ...
Karadeniz´de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu
YEREL HABERLER Karadeniz´de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu
İmperial Hastanesi’nden anlamlı sponsorluk
YEREL HABERLER İmperial Hastanesi’nden anlamlı sponsorluk
Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Bisikletli ve yayanın yaralandığı kaza kamerada
Trabzon’da mobilyacılar ve sektör temsilcileri Bakan Albayrak’a seslendi “Hammadde temininde bizi orantısız zam saldırısından kurtarın”
YEREL HABERLER Trabzon’da mobilyacılar ve sektör temsilcileri Bakan ...
Sahiplendiği köpeği 'Kukuli'yi, sırtında gezdiriyor
YEREL HABERLER Sahiplendiği köpeği 'Kukuli'yi, sırtında gezdiriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X