Köpeğe bisküvi uzatıp, 'Beni seviyorsan yersin' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğe bisküvi uzatıp, 'Beni seviyorsan yersin' dedi

DHA

Köpeğe bisküvi uzatıp, 'Beni seviyorsan yersin' dedi


İnan KALYONCU/ TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Tonya ilçesinde dolmuş şoförü Ahmet Küçükbirinci (34), durakta oturduğu bankta yanına gelen sokak köpeğiyle bisküvisini paylaştı. Küçükbirinci´nin, bisküvi verdiği köpekle "Beni seviyorsan yersin" diyerek konuştuğu anlar, sosyal medyada izleyenleri gülümsetirken, akıllara başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Yedi Bela Hüsnü' filmindeki köpekle diyalog sahnesi geldi.
İlçede Tonya-Vakfıkebir dolmuş durağında şoför olan Ahmet Küçükbirinci, durak önünde yer alan bankta oturup, bisküvi yediği sırada yanına sokakta başıboş dolaşan bir köpek yanaştı. Küçükbirinci, köpeğe bisküvisinden vermek istedi ancak başarılı olamadı. Daha sonra Küçükbirinci´nin, "Lütfen bunu yer misin? Eğer yemezsen vallahi konuşmam seninle" demesi üzerine köpek, bisküviyi yemeye başladı. Çevredeki başka bir dolmuş sürücüsü de bu anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Küçükbirinci´nin, yakından ilgilendiği köpeği eliyle bisküvi yedirdiği görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada, izleyenleri gülümsetti. Pek çok hayvansever takipçi, Ahmet Küçükbirinci´ye övgü dolu yorumlarda bulunarak, örnek davranışı için de teşekkür etti.
`BENİ SEVİYORSAN YERSİN´
Sosyal medyada ilgi odağı olan görüntüde; Küçükbirinci´nin, bisküvisini paylaştığı köpeğe "Al bu senin bunu ye, darlatma beni, eğer yemezsen vallahi konuşmam seninle, yemin olsun daha konuşmam seninle. Bunu yiyor musun, yemiyor musun? Bak üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, iki buçuk, üç. Git o zaman konuşma benle. Söz kaşıyacağım seni. Meyve suyu içer misin?. Ye kurban boğazına" dediği duyuluyor.
1982´DE ÇEKİLEN SAHNE, YENİDEN CANLANDI
Öte yandan Ahmet Küçükbirinci´nin köpeğe bisküvi yedirmeye çalışıp, konuşması, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Yedi Bela Hüsnü' filmindeki köpekle diyalog sahnesini anımsattı. 1982´de Natuk Baytan´ın yönettiği, `Yedi Bela Hüsnü´ filminde, semtin güzel kızı Hüsnüye'yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü'nün başına gelenler anlatılır. Kemal Sunal, `Hüsnü´ karakterini canlandırdığı filmin bir sahnesinde, bankta oturan köpeğe, Hüsniye´ye olan aşkını anlatıyor.      DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU
2020-10-25 13:10:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
YEREL HABERLER Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen ...
Tünel inşaatında akıma kapılan operatör yardımcısı öldü
YEREL HABERLER Tünel inşaatında akıma kapılan operatör yardımcısı ...
Kentsel dönüşümün ortasında kaldı Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 680 binanın yıkımı gerçekleştirirken bir tek o evinin yıkımına izin vermedi
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümün ortasında kaldı Tabakhane Vadisi ...
Trabzon’da karantinayı ihlal edenler hâkim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Trabzon’da karantinayı ihlal edenler hâkim karşısına ...
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Trabzon’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzonspor, İstanbul´a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul´a gitti
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti
Pandemiden bunalan çocuklar ‘Zorvayvır’ ile stres attılar
YEREL HABERLER Pandemiden bunalan çocuklar ‘Zorvayvır’ ile stres ...
Balık halinde fiyat rekoru hamside Trabzon’da tezgâhlarda hamsinin kilosu 40 TL’den satılırken, palamut 2 hafta öncesine kadar fiyatını ikiye katladı
YEREL HABERLER Balık halinde fiyat rekoru hamside Trabzon’da ...
Pandemide evde kalan çocuklar, 'zorvayvır' parkurunda eğlendi
YEREL HABERLER Pandemide evde kalan çocuklar, 'zorvayvır' parkurunda ...
Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde
Pandemide Türkiye’nin en büyük minyatür kadırgasını yaptı Suda yüzebilen her türlü geminin minyatürünü yapan Metin Kurtoğlu, 122 santimetre boyundaki kadırga gemisini 8 ayda tamamladı Yaklaşık 20 yıldır 400’den fazla Karadeniz Takası, 100’den fazla da değişik tarzda ahşaptan model gemi yaptı
YEREL HABERLER Pandemide Türkiye’nin en büyük minyatür kadırgasını ...
Trabzonspor'da koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu yaralayan sanığa 55 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu ...
Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trabzon’da ata meyveleri ata tohumları ile korunacak DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman: “Ata tohumları, bu topraklardaki mührümüzdür; Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir”
YEREL HABERLER Trabzon’da ata meyveleri ata tohumları ile ...
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan'ın tek isteği çocukları Boşanma davası ülkesinde süren 4 çocuk babası Lübnanlı Samer Ramadan'ın en büyük isteğinin çocukları ile birlikte Trabzon’da huzur içinde yaşamak
YEREL HABERLER Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı ...
Karadeniz´de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu
YEREL HABERLER Karadeniz´de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X