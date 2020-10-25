Ortahisar, yeni yaşam alanına kavuşuyor

Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen ‘Pazarkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabında sona gelindi.

İkinci etap kapsamında yapılan ticaret, ofis ve konut projelerinde incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, inşa edilen 66 dükkân, 16 ofis alanı ve 29 konutun tamamlandığını söyledi.

Başkan Genç, Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin bütün etaplarının tamamlanmasıyla birlikte Pazarkapı’nın şehrin en cazip mekânlarından biri haline geleceğini belirterek Ortahisar’ın, Meydan Parkı’na alternatif 24 saat canlılığını koruyacak yeni bir yaşam alanına kavuştuğunu söyledi.

Başkan Genç, “Şehrimizin en eski mahallelerinden biri olan Pazarkapı’da bin bir meşakkatle yürüttüğümüz projemizin sonuna geldik. Bu ay sonunda hak sahiplerine yer teslimatı yapacağız. Projemiz gerçekten de ticaret, konut ve ofis alanlarıyla Ortahisar’ın yeni cazibe mekânı haline gelecek. İlerleyen yıllarda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın bulunduğu alana kadar dönüşüm tamamlandığında ilçemiz her anlamda katma değeri yüksek, tarihi dokuyla, modern kent siluetinin uyumlu bir şekilde birleştiği yeni bir yaşam alanına kavuşacak. Alanda bulunan tarihi camimiz var. Diğer tescilli binalarımızı da aslına uygun olarak restore ediyoruz. Peyzaj çalışmaları tamamlandığında burası daha güzel bir hale bürünecek. Zağnos Deresi’nin sembolik olarak canlandırıldığı 100 metre uzunluğunda ve içinde bir de şelalenin olduğu projemiz de buraya ayrı bir renk katacak. İlerleyen yıllarda Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin üçüncü etabının tamamlanmasıyla birlikte burası Kunduracılar Caddesi ve Semerciler’i içine alan ve Zağnos Vadisi’nde inşa ettiğimiz Tünel Akvaryum ile buluşan yeni bir turizm aksı oluşturacak. Dolayısıyla ileriye dönük olarak tarihi, turistik ve ticari değerlerin iç içe geçtiği çok güzel yeni yaşam alanına kavuşacağız ” diye konuştu.

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