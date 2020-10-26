Trabzon'da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzon´da yerel gazeteler, bordo-mavili takımın 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör Eddie Newton ile maçın hakemi Cüneyt Çakır´ın yönetimine tepki gösterdi.
Süper Lig´de 6 haftada 5 puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor´da teknik direktör Eddie Newton´un geleceği tartışılıyor. Bordo-mavililerin dün akşam İstanbul´da oynanan ve 1-0 öndeyken 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yerel gazeteler hem Newton´u hem de maçın hakemi Cüneyt Çakır´ı eleştirdi. Yerel gazeteler bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yaparken, maçın hakemi Cüneyt Çakır´ın da hatalı kararlarıyla müsabakanın önüne geçtiğine dikkat çekti.
Sonnokta gazetesi, "Bir gitse şükür namazı kılınır", "Fenerbahçe karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton´un defteri kapanmak üzere" başlıklarını kullanırken, Karadeniz gazetesi, "Eddie´nizi de alın evinize gidin", "Yönetimin Eddie Newton ısrarı pahalıya patladı. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığımız maçta Fenerbahçe´ye Kadıköy´de 3-1 kaybettik, zirve derken dibe vurduk", ifadelerini kullandı. Taka gazetesi, "Mutluluğumuzu çaldılar, Newton da izledi", başlıklarıyla haberi okuyucularına aktarırken, Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına Cüneyt Çakır´a teslim!", "İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda hakemin yanlış kararlarıyla kalesinde 3 gol gördü", yorumunu yaptı. Günebakış gazetesi de "Güzel başladı, kötü bitti", "Ligde kötü giden Trabzonspor´a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu" başlıklarını kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-26 10:18:40
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