Doğu Karadeniz seyahat acentalarından Tokat’a gezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tokat Turizm İl Koordinatörlüğü’nün daveti ve TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştirilen Tokat Tanıtım Programı'na Doğu Karadeniz Bölgesinden toplam 28 seyahat acentası katıldı.

Heyete başkanlık yapan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu, Tokat gezisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tokat Turizm İl Koordinatörlüğü daveti üzerine 3 günlük bir program için bölgeye gittik. Tokat merkez, Niksar, Pazar ve Almus ilçelerini kapsayan dolu dolu bir organizasyonla Tokat ilinin tarihi ve doğal güzellikleri yanı sıra gastronomisini keşfettik. Ayrıca son gece düzenlenen toplantı vesilesi katılımcı acentalarımız, bölgede hizmet veren otel, restoran ve acentalarla yüz yüze görüşme imkânı bularak işbirliğini geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulundular. Türkiye'nin en büyük kalelerinden biri olan Niksar Kalesi, Anadolu'da kurulan ilk tıp medresesi olan Yağıbasan Medresesi, Tokat Şehir Müzesi, Gazi Osman Paşa Plevne Müze Evi, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi, Pazar ilçesindeki Ballıca mağarası, Almus baraj gölü çevresi ve üzerinde yapılan tekne gezisi gibi çarpıcı noktaların keşfedildiği etkinlikte katılımcı acenteler pandemi sonrası gezi programlarına eklemek üzere dolu dolu bir destinasyon keşfetmiş oldular” dedi.

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