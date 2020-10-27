Trabzon’da sahte içki operasyonu Olayla ilgili 2 kişiden biri tutuklandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sahte içki imalatı ve ticaretine yönelik olarak jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde ’sahte alkol/içki imalat ve ticareti’ yapıldığına dair elde ettiği bilgiler sonucu gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli şahsın ait ev ve eklentileri ile araçlarında yaptıkları aramada 124.5 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, 80 cl. alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 0,50 litre. anason yağı, 1 litre bitkisel gliserin, 3 adet enjektör, 3 adet ölçüm tüpü ile alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemelerin yanı sıra 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, bu yöndeki çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.