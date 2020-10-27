Ekip otosunun tepe lambasına çıkan kediye polislerden mama



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da park halindeki ekip otosuna tırmanıp tepe lambasının üzerine çıkan kediyi, polis memurları mama ile beslendi. İl Emniyet Müdürlüğü o anları 'Minnoş güvenli limanda' notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, beğeni topladı.

Kentte denetim ve kontrole çıkamaya hazırlanan trafik polisi ekipleri, park halindeki ekip otosunun tepe lambası üzerinde kedi olduğunu fark etti. Ekipler, tırmandığı sırada bagaj kapağı kısmındaki yapışkanlı etiketlere zarar verdiğini tespit ettiği hayvana dokunmadı. Polis memurları, aldıkları mamayı koydukları kapla, aracın tepe lambasında oturan kediye verdi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan kedi, doyduktan sonra uzaklaşıp, gözden kayboldu.

TAKİPÇİLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik polislerinin o anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kedinin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda 'Trafik aracına tırmanmak mı? Küçük kedi, büyük cesaret. Minnoş güvenli limanda. Bize de karnını doyurup sevmek düştü' ifadelerine yer verildi.

Takipçileri gülümseten paylaşıma hayvanseverler, 'Atın nezarete bir gün karnı doysun hayvancığın', 'Karnını doyurmak şartıyla suçu üstlenmiş gibi görünüyor', 'Bugünkü araç nöbeti kedi de anlaşılan' gibi espirili yorumlarda bulunarak, polislere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-10-27 17:11:00



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