CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın geçtiğimiz hafta sonu oynanan FenerbahçeTrabzonspor maçı öncesi sosyal medya hesabından Trabzonspor ve Trabzon'a yönelik hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına Trabzon'dan tepkiler sürüyor.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, yaptığı açıklamada "Bu kişinin ar perdesi yırtılmış, hiç utanması yok. kurduğu cümleler çok yakışıksız. CHP Trabzon İl Başkanı Bu konuyla alakalı ciddi bir açıklama yapmadı. Demek çok yadırgadığı bir durum söz konusu değil. Hani nerede o güya Trabzon için ortalığı ayağa kaldıran CHP'liler. Küçük bahanelerle bile ortalığı ayağa kaldıranlar şimdi suspus oldular. Nerede kaldı sizin Trabzonluluuğunuz?" derken, Kılınç'a tepki gösteren bir diğer AK Partili ise Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu oldu.

Ayvazoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "İtler istiyor diye Aslanlar ölmez ! Trabzon da Türkiye`dir yıkılmaz !" diyerek "Edep makamını es geçen bu `tür` için birşeyler yapılmalı! Ey CHP! Başkan Yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın" ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükaali ise CHP gençliğinin topluma kötü örnek olduğunu belirterek "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un Yönettiği, Kanuni'nin doğduğu bu aziz şehire ve o şehrin şerefli takımı Trabzonspor'a küfür edecek kadar edep yoksunu, karaktersiz zat, kuru özürle kurtaramayacaksın, hesap vereceksin. İşte örnek gençliğiniz! Yazıklar olsun!" şeklinde tepkisini dile getirdi.

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