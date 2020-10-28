Yol ortasındaki asırlık gürgen, kesilmekten kurtarıldı



İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Beypınar yayla yolunda genişletme çalışmasına engel olmasına rağmen kesilmeye kıyılamayan asırlık gürgen ağacı, korumaya alındı. Beton dökülen yolun ortasında kalan ağacın iki yönüne de trafik uyarı levhaları konuldu.

Trabzon'un Düzköy ve Vakfıkebir ilçe sınırlarındaki Beypınar yayla yolunda, iki ilçe belediyeleri tarafından yol genişletme ve altyapı çalışması başlatıldı. Yayla yolundaki asırlık gürgen ağacı, yol genişletme güzergâhındaki çalışmaya engel oluşturunca kesilmesi gündeme geldi. Belediye çalışanları durumu, ilgililere bildirdi. Belediye yetkilileri, asırlık ağacın kesilmesine razı gelmeyince farklı bir çözüm bulundu. Alt tarafına ilave ödenekle duvar örülen ve dolgu yapılan yol genişletildi, ortada kalan ağaç da kesilmekten kurtarıldı. Bölgede sürdürülen çalışmalar tamamlanırken, 8 kilometre çift şeridine beton dökülen yolun ortasında kalan asırlık ağaç, çevresi boş bırakılıp, koruma altına alındı. Ağacın iki yönüne de trafik uyarı levhaları konuldu. Yolun ortasındaki ağacı gören kimileri şaşkınlığını gizleyemezken, kimileri de poz verip anı fotoğrafı çektiriyor.

`GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLDU´

Ağacın kesilmeden korunmasına sevinen çevre sakinlerinden Ali Kandemir, "Yol yapılırken köylü bu ağacı kestirmedi. Asırlık bir ağaç bu. Yola beton döküldüğü halde yine ağacı kesmeyerek, yolun ortasında bıraktılar. Gerçekten çok güzel oldu" dedi.

`DOĞAYA SAYGI DUYULDU´

Yusuf Karadeniz de, "Yolda genişletme çalışması yapıldı ve çift şeride beton döküldü, asırlık ağaç ise ara yerde kaldı. Ağacın kesilmemesi insanların doğaya ne kadar saygılı olduklarını bir kez daha göstermiş oldu. Güzel oldu, Ağacın ömrü de herhalde yüz yılın üzerinde. Asırlık ağacın kesilmemesi için bu yörede yaşayan insanlar da mücadele etti. Yoldan gelip geçen insanlar, ağacın yanında hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.

`BİR SAĞINDAN BİR SOLUNDAN GEÇİYORUM´

Bölgede yaşayan Yasin Güney ise, "Kırk yaşındayım, bu ağacı küçüklüğümden beri biliyorum. Her sene geliyorum, ağacın bir sağından bir solundan geçiyorum. Allah razı olsun yetkililerden. Ağacı kesmeyip, yolun ortasında bıraktılar. Ağaçla beton arasına toprak dökülüp, çim ekilirse doğayla baş başa kalır, daha bir güzel olur" ifadelerinde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon İnan KALYONCU

2020-10-28 08:27:39



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