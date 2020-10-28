Coğrafi İşaretler Tır’ı Türkiye turuna çıkmaya hazırlanıyor

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) lider ortak olarak yürüttüğü ‘Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı Projesi’ kapsamında Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretler Tır’ı Türkiye’de tanıtım yapacak.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle online olarak proje açılış toplantısı yapılan Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen ‘Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı Projesi’ ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde coğrafi işaretli ürünler ve bağlantılı sektörlerde işbirliğini, ticareti ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğini arttırarak yerel ürünlerin marka değerini yükseltmeyi hedefleyen projede, Avrupa Birliği ve Türkiye eşfinansmanı ile sağlanan 745 Bin 850 Avroluk bir proje bütçesi kullanılacak.

Romanya’dan Tehnopol Galati ve Gürcistan’dan Uluslararası İş Geliştirme Merkezinin ortaklığı ile yürütülecek projede, Doğu Karadeniz’in coğrafi işaret tescilli 35 ürününün fotoğraflarıyla giydirilecek olan ‘Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Tır’ı Türkiye’de 3 hafta süreyle tanıtım yapacak.

Avrupa Birliği’nde (AB) coğrafi işaretli ürünlerin 80 milyar Avronun üzerinde bir pazarı olduğunu kaydeden DOKA Proje Geliştirme ve Uygulama Birim Başkanı Mehmet Bozdoğan, ülkemizdeki yöresel ürünlerin en az 10 milyar Avroluk ihracat potansiyeli bulunduğunu, Doğu Karadeniz’in bu ihracat potansiyelini karşılayacak zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Kırsal kesimlerde yaşanan göç probleminin ortadan kalkması için bu bölgelerde yaşayan insanlara coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik olanaklarının anlatılacağını ve bu ürünlere dikkat çekileceğini belirten Bozdoğan, proje kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin potansiyelini harekete geçirmek için Romen ve Gürcü proje ortaklarıyla beraber ‘Coğrafi işaretler zirvesi’ düzenleyeceklerini söyledi.

Coğrafi işaret tırının Türkiye’yi baştan sona 3 hafta boyunca gezeceğini ifade eden Bozdoğan, proje kapsamında yapılacak olan sosyal medya tanıtım kampanyalarının bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve tanıtımlarda toplamda 2 milyon etkileşim hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye, Gürcistan ve Romanya’da eş zamanlı yürütülecek olan faaliyetler ile projede; coğrafi işaretli ürünlerde tescil, standartlar, denetim ve markalaşma gibi konularda üreticiler için eğitim programları düzenleneceği ve bu eğitimlerden toplam 400 paydaşın faydalanacağı belirtildi.

Ayrıca, Karadeniz havzasının binlerce yıllık tarih ve kültüründen beslenen coğrafi işaretli ürünlerin sosyal medyada tanıtımının 18 aylık yoğun bir tanıtım kampanyası ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

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