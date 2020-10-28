Trabzon´da sahte içki imalathanesine baskın

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Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, imalathaneye düzenlenen baskında bulunan sahte alkol ve çeşitli malzemelere el koyuldu. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Akçaabat ilçesinde adreslere operasyon düzenledi. Baskında 2 şüpheliye ait adres ve çevresinde arama yapıldı. İmalathanede 124,5 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, 80 santilitre içki yapımında kullanılan aroma ile alkol yapımında kullanılan malzemeler, boş şişeler ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1´i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Fatih TURAN

2020-10-28 12:46:57



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