Trabzon´da sahte içki imalathanesine baskın

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, imalathaneye düzenlenen baskında bulunan sahte alkol ve çeşitli malzemelere el koyuldu. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Akçaabat ilçesinde adreslere operasyon düzenledi. Baskında 2 şüpheliye ait adres ve çevresinde arama yapıldı. İmalathanede 124,5 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, 80 santilitre içki yapımında kullanılan aroma ile alkol yapımında kullanılan malzemeler, boş şişeler ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1´i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Fatih TURAN
2020-10-28 12:46:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.