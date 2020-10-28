Hekimoğlu Trabzon - Uşakspor: 1-2

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)STAT: Ortahisar Yavuz Selim
HAKEMLER: Selim Özen, Muhammet Yıldız, Orhan Timurtaş
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz Uğur Arslan, Sezer (Dk.46 Mustafa), Yasin (Dk.35 Miraç), Bahadır Erol, Oğuz (Dk.54 Bahadir Taşdelen), Caner (Dk.46 Mehmet), Serkan, Eray (Dk.46 Can), Burhan, Batuhan
UŞAKSPOR: Ersin Türker, Samet, Ali (Dk.63 İbrahim), Alpay, İsmet, Selim (Dk.59 Abdullah), Serhat (Dk.63 İbrahim Şirin), Kadir, Seçkin, Mehmet Gürkan
GOLLER: Dk.63 Bahadır (Hekimoğlu Trabzon) Dk.27 Mehmet Gürkan, Dk.51 Kadir (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Mustafa (Hekimoğlu Trabzon) - Abdullah, Uğur (Uşakspor)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7'nci hafta mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon, konuk ettiği Uşakspor'a 2-1 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-28 16:09:36
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