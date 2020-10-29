30 yaşından önce anne olmak meme kanserinden koruyor Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki: “Özellikle son yıllarda meme kanserine yakalanan kadınların sayısı artıyor” “Ülkemizde her 8-10 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yaşından önce anne olmak meme kanserinden koruyor Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki: “Özellikle son yıllarda meme kanserine yakalanan kadınların sayısı artıyor” “Ülkemizde her 8-10 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz”

İHA

30 yaşından önce anne olmak meme kanserinden koruyor Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki: “Özellikle son yıllarda meme kanserine yakalanan kadınların sayısı artıyor” “Ülkemizde her 8-10 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz”

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, 30 yaşından önce anne olmanın kadınları meme kanserinden koruduğunu belirterek, “Ülkemizde her 810 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz” dedi.
131 Ekim meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla uyarılarda bulanan Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, kadınların korkulu rüyası meme kanseri her ne kadar erken teşhisle tedavi edilse de geç kalındığında can aldığına dikkat çekti. Baki, 13 bin kadında yaptıkları mamografi sonucu 105 kadında meme kanseri yakaladıklarını belirterek, ”Özellikle 20 yaşından itibaren düzenli olarak meme muayenesi, 2040 yaş arası yılda bir uzman doktora muayene, 4069 yaş arası 2 yılda bir mamografi çektirmek erken teşhis için çok önemlidir” uyarısında bulundu.

"Pandemi var diye sakın ötelemeyin"
Meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden Baki, pandemi nedeniyle hastalığın ötelenmemesi gerektiğini kaydederek, “131 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Bu illet hastalıkta da erken teşhis çok önemli. Lütfen, değerli gençyaşlı hanımlar ayda bir kendi kendine meme muayenesini atlamayın. 40'ında olanlar yıllık kontrollerinize mutlaka gidin. Memenize dokunun, hissedin, eğer bir şey fark ederseniz doktora koşun. Pandemi var diye sakın ötelemeyin. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. ‘Bir şey yoktur' sözü inanın kanserden daha tehlikeli. Bir yıl önce bende de bir şey yok diye kontrollerinizi aksatmayınız.. Aile hikayemizde de meme kanseri olmayabilir, bende çıkmaz demeyin” dedi.

Erken tanı ile başarı oranı yüzde 100
Doktor Baki, meme kanserinin kadın kanserleri arasında en sık görülen kanser türü olduğunu ancak erken tanı ile tedavisinde yüzde 100 başarı elde edilebildiğini ifade ederek, "Ülkemizde erken tanı konulan hasta oranı yüzde 30 civarında. Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığının son 20 yılda iki kattan fazla arttı. Bunun en önemli sebebi giderek artan şişmanlık ve Batı'ya benzeyen yaşam tarzı. Özellikle 20 yaşından itibaren düzenli olarak meme muayenesi, 2040 yaş arası yılda bir uzman doktora muayene, 4069 yaş arası 2 yılda bir mamografi çektirmek erken teşhis için çok önemlidir" diye konuştu.

13 bin kadından 105’nde meme kanseri tespit edildi
Baki, Türkiye de mobil araçta meme kanser tarama projesinin ilk olarak Umut ve Yaşam Derneği tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek, 13 bin kadında yaptıkları mamografi sonucunda 105 kadında meme kanseri yakaladıklarını söyledi. “Kadınların 30 yaşından önce doğum yapmaları meme kanseri riskini azaltıyor” diyen Baki, “Özellikle menopozdaki kadınlarda meme kanserinin önlenmesi için aşırı kilodan uzak durulması önemli. Çünkü menopozda östrojen hormonunun kaynağı olan yağ dokusunun artması şişman kadınlarda meme kanseri riskini artırıyor. Düzenli olarak haftada 56 saat egzersiz yapılmasının meme kanseri riskini yüzde 2530 kadar azalttığı yapılan çalışmalarda gösteriliyor. Ayrıca meme kanseri tanısı alan ve tedavi gören kadınlarda düzenli spor yapılması hastalığın tekrarını ciddi bir şekilde azaltıyor. Kadınların 30 yaşından önce doğum yapmaları meme kanseri riskini azaltıyor. Doğurma yaşı geciktikçe meme kanseri olma riski de artıyor. Yapılan çalışmalar 12 aydan daha uzun süre emzirmenin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Stresten uzak durun, günümüzde yoğun çalışma hayatı, büyük şehirlerde trafik gibi zorlaşan yaşam koşulları kadınların daha fazla stres altına girmelerine ve depresyona neden oluyor. Depresyon geçiren kadınlarda ise daha fazla meme kanseri görüldüğü saptanmıştır” dedi.
Meme kanserinden korunma yolları hakkında uyarılarda bulunan Baki, “Doğum yapmış annelerimizin en az 1 yıl olmak üzere bebeklerini emzirmesi, haftada en az 4 saat egzersiz ve spor yapmak, az yağlı ve sağlıklı beslenerek kilo almaktan kaçınmak ve D vitamini gibi bazı vitamin takviyesi almanın meme kanseri riskini azalttığı ortaya konmuştur. Ayrıca 40 yaş sonrası 2 yılda bir mamografi çektirmek taramada en etkin yöntemdir” diye konuştu.
Öte yandan dernek üyeleri ve kanser hastaları, Trabzon'un Tonya ilçesi Eriklibel Yaylası'nda bir araya gelerek stres attı, temiz havanın ve doğanın tadını çıkardı. Umut ve Yaşam Derneği olarak meme kanseri ve kanserden korunma yolları hakkında katılımcıları bilgilendirdiklerini ve pankartlar ve tişörtlerle meme kanserine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü yaptıklarını kaydeden Baki, “Kadınların korkulu rüyası meme kanseri her ne kadar erken teşhisle tedavi edilse de, geç kalındığında can alıyor. Özellikle son yıllarda meme kanserine yakalanan kadınların sayısı artıyor. Ülkemizde her 810 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Hastalıkta erken teşhis çok önemli" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin ilk bin ihracatçı firması arasında Trabzon Arsin OSB’den 3 firma yer aldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk bin ihracatçı firması arasında ...
Hekimoğlu Trabzon - Uşakspor: 1-2
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon - Uşakspor: 1-2
Trabzonluların tepkisi dinmiyor CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısının Trabzon'a yönelik hakaretlerine tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonluların tepkisi dinmiyor CHP Isparta İl ...
Trabzon´da sahte içki imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Trabzon´da sahte içki imalathanesine baskın
Eşi ve çocukları tarafından 4 milyon TL dolandırıldığını iddia eden adam dava açtı
YEREL HABERLER Eşi ve çocukları tarafından 4 milyon TL ...
Coğrafi İşaretler Tır’ı Türkiye turuna çıkmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Coğrafi İşaretler Tır’ı Türkiye turuna çıkmaya ...
Doğu Karadeniz'de kuraklık arttı, yangın uyarısı geldi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de kuraklık arttı, yangın uyarısı ...
Yol ortasındaki asırlık gürgen, kesilmekten kurtarıldı
YEREL HABERLER Yol ortasındaki asırlık gürgen, kesilmekten ...
Ekip otosunun tepe lambasına çıkan kediye polislerden mama
YEREL HABERLER Ekip otosunun tepe lambasına çıkan kediye polislerden ...
CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısının Trabzon'a yönelik hakaretlerine tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısının ...
Trabzon’da sahte içki operasyonu Olayla ilgili 2 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon’da sahte içki operasyonu Olayla ilgili 2 ...
Defalarca uyarılmasına rağmen bir türlü önüne geçilemiyor Kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi 4 ilde yapılan ortak operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Defalarca uyarılmasına rağmen bir türlü önüne ...
Yerlisi çıktı, kilosu 40 TL'den 15 TL'ye düştü 3 gün önce kilosu 40 TL’den satılan Marmara hamsisinin yerine bölgede yeni yeni avlanmaya başlayan hamsinin tezgahlara gelmesi ile fiyatı 15 TL’ye geriledi Trabzon’da tezgâhlar yerli hamsiyle şenlendi
YEREL HABERLER Yerlisi çıktı, kilosu 40 TL'den 15 TL'ye düştü 3 gün ...
Cep telefonları, tabletler çocukların sağlığını olumsuz etkiliyor Özel İmperial Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr Muhammet Bahattin Kır: “Tablet ve telefon gibi günümüz teknolojisiyle gelen cihazlar çocuklarımız için aslında ciddi bir tehdit” “Çocukların gelişimiyle birlikte miyop ortaya çıkıyor; Genellikle okul çağında gördüğümüz bu hastalık son dönemlerde 3’lü yaşlara kadar inmiş durumda”
YEREL HABERLER Cep telefonları, tabletler çocukların sağlığını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X