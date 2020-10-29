Mezunların bando takımıyla Cumhuriyet coşkusu



Fatih TURANSelman KUTLU/VAKFIKEBİR(Trabzon), (DHA)TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, aralarında öğretmen, akademisyen, bankacı, mühendis ile mimarların bulunduğu arkadaş grubu, oluşturdukları bando takımıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Halk maske takıp, sosyal mesafeye uyan grubun gösterisine, coşkuyla eşlik etti.

Vakfıkebir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla farklı etkinlikler yapıldı. İlçedeki okullardan mezun olan ve okul yıllarında bando takımında yer alan, aralarında akademisyen, öğretmen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu, kurdukları 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı'yla ilçe halkına bayram gösterisi sundu. Özel hazırlattıkları Türk bayraklı tişörtlerle sokağa çıkan grubun gösterisi, ilgiyle izlendi.

SOSYAL MESAFELİ BANDOYA İLGİ

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla maske takıp, sosyal mesafeye uyarak yürüyüş yapan grubun gösterisine, coşkuyla eşlik etti. Grubun performansı alkış alırken, ellerinde Türk bayraklarını sallayan çocukların da ilgi odağı oldu. Çocukların yanı sıra gençler ve vatandaşlar bu anları, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Hükümet Konağı'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan bando grubu, gösterilerine ilçe sokaklarında devam etti.

'BU İLGİ BİZİ GURURLANDIRDI'

Çalışmalara eşiyle birlikte katılan bando takımı kurucusu İnşaat Mühendisi Anıl Sağlam (33), ilgiden ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bu ilgi bizi gururlandırıyor. Eski yılları yine yad ettik" dedi.

Orman Mühendisi Zeynep Sağlam da, "İnsanlar artık her bayramda bize 'sahne alacak mısınız?' diyerek heyecanla bekliyor. Halkımız tüm coşkusuyla yanımızda. Bu organizasyonda emeği olan başta eşim olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

'CUMHURİYETİN YILMAZ BEKÇİLERİYİZ'

Bankacı Sedanur Çakır ise gurupta yer almaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyerek, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz. Bu değeri çocuklarımıza devredeceğiz inşallah" dedi.

'BU COŞKU İLELEBET SÜRECEK'

Temel Durmuş, "İlk izlediğimde gözlerim yaşarmıştı. Şimdi buradayız, çok gururlandık. Cumhuriyet sahip çıkacağımız en önemli değerimiz" diye konuştu.

Esra Tan ise "Cumhuriyetimizin 97'nci yılını saygıya kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Bu coşku ilelebet sürecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Fatih TURANSelman KUTLU

2020-10-29 11:17:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.