Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 7´nci haftasında yarın sahasında Kasımpaşa´yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig´de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, yarın 7´nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa´yı konuk edecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Medical Park Stadı´nda saat 20.00´de başlayacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton´un, son oynanan Fenerbahçe maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet´in yerine Diabate´ye görev vermesi bekleniyor.
NEWTON İLE DEVAM KARARI
Bu arada, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor´da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton´ın takımın başında kalmasını istedi.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Nwakaeme, Afobe.
SAKAT: Hüseyin, Ekuban
CEZALI: Yok
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-29 12:23:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.