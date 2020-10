Beşikdüzü'nde at yarışlı Cumhuriyet coşkusu

Fatih TURANSelman KUTLU/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, sahilde oluşturulan hipodromda düzenlenen rahvan at yarışlarıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kutlandı.

Beşikdüzü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla farklı etkinlikler yapıldı. İlçede sahil dolgu alanında bu yıl 3'üncü düzenlenen rahvan at yarışı etkinliğiyle, Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Alanda oluşturulan hipodromda boy gösteren atlar, çevre sakinlerinin yanı sıra ellerinde Türk bayraklarını sallayan çocukların ilgi odağı oldu. Çevredeki kayalıklara çıkan çok sayıda kişi de il ve il dışından yaklaşık 50 atın katıldığı kıyasıya geçen yarışları, ilgiyle izledi. 4 kategorideki yarışlarda başarı elde eden at sahipleri de kupayla ödüllendirildi. Etkinlikte, ilçedeki yelken kulübü sporcularının denizdeki gösterisi de beğeni topladı.

'BU BİR AŞK'

Ordu'dan gelen Sinan Günel, "Bugün bayram; atlarımızın da tarihimiz savaşları kazanmamızda rolleri çok büyük. Onları seviyor, özenle bakıyoruz. Şimdi ihtiyaç yok deniyor ama asıl bizim bunların ruhuna, özgürlüğüne ihtiyacımız var. Eskiden onları bizi taşımıştı, şimdi görev bizde, biz onları bakıp taşımalıyız. Yarışlara katıldık, herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Yarışa katılan Mustafa Gündoğdu, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geleneksel etkinliğimiz sürüyor. Bu sevda nesilden nesle devam etmeli. Bu bir aşk. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Trabzon'da bir ilke imza atıldığını söyleyen Osman Yanık da bu tür organizasyonların devamlılığı için kendilerine daha çok katkı sağlanması gerektiğini belirtti.

'ATA BİNİP KOŞASIM GELDİ'

Yarışları yakından ilgiyle izleyen Niyazi Akdoğan da "Cumhuriyete yakışan bir yarışa imza atıldı. Çok güzel oldu. Atları çok seviyoruz. Sırf bu yarış için buraya geldim. İzlerken hatta ata binip koşasım geldi" şeklinde konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURANSelman KUTLU

2020-10-29 14:55:08



