Yolda kalan engelliye, jandarmadan yardım eli

TRABZON (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde akülü engelli aracının lastiğinin patlamasıyla yolda kalan engelli Ömer Bulut'u (67), jandarma ekipleri kucaklayarak, ekip arabasına bindirdi ve evine bıraktı.
Akçaabat ilçesinde yaşayan engelli Ömer Bulut'un, MeşeliAkçaabat grup yolunda kullandığı akülü engelli aracının lastiği patladı. Jandarmayı arayan Bulut, yolda kaldığını belirterek, yardım istedi. Harekete geçen jandarma ekipleri, yolda kalan engelli Bulut'u kucaklayarak, ekip arabasına bindirdi ve evine bıraktı. Lastiği patlayan engelli aracını da tamir ettiren jandarma ekipleri, aracı, Bulut'a teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat TRABZON,(DHA)
2020-10-29 16:11:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.