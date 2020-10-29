Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı ile yolları ayırdı

Hekimoğlu Trabzon FK, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile yolları ayırdı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile yolları ayırdı. Mavikırmızıbeyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon göreve gelen ve takımımıza geçen sezon PlayOff heyecanı yaşatan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ve ekibi ile bugün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı’ya, bugüne kadarki hizmetleri ve emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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