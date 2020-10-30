Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavili ekibin 32 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Edgar le'nin hatalı pasında topu önüne alan Mickael Tırpan'ın uzak mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 01

24. dakikada Nwakaeme'nin yerden pasında topla buluşan Serkan Asan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 11

31. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Ramazan'ın solundan ağlara yolladı. 21

38. dakikada Lewis Baker'ın uzun pasında topla buluşan Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza saha içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 31

42. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, ceza sahası içinde kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 32



Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, İsmail Şencan xxx, Mustafa Savranlar xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Flavio xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme xx, Afobe xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Diabate, Sefa Kınalı, Semedo, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Pereira, Abdulkadir Parmak

Teknik Direktör: Eddie Newton

Kasımpaşa: Ramazan x, Hadergjonaj x, Sadiku x, Tarkan x, Haddadi x, Mickael Tırpan xx, Aytaç Kara x, Hajrandinovic x, Hodzic x, Yusuf Erdoğan xx, Kevin Varga xx

Yedekler; Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat, Anıl Koç, Koita, Ahmet Oğuz, Evren Eren Elmalı, Lima Carius, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Mickael Tırpan (dk. 8), Yusuf Erdoğan (dk. 42) (Kasımpaşa) , Serkan Asan (dk. 24) (Trabzonspor) Nwakaeme (dk. 24 ve 38)

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