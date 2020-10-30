Trabzonspor - Kasımpaşa: 3-4

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar
TRABZONSPOR: Uğurcan Serkan, Edgar, Hugo, Marlon Kamil Ahmet(Dk.75 Abdulkadir Parmak), Flavio(Dk.61 Djaniny), Baker Abdülkadir Ömür(Dk.89 Diabate), Nwakaeme Afobe
KASIMPAŞA: Ramazan - Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi Aytaç, Tirpan(Dk.90+1 Ahmet Oğuz), Hajradinovic Yusuf(Dk.83 Anıl), Varga (Dk.46 Koita) Hodzic(Dk.89 Carius)
GOLLER: Dk.23 Serkan, Dk.31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor) - Dk.8 Tirpan, Dk.41 Yusuf, Dk.87 Edgar Le (K.K.), 90+3 Koita (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Djaniny, Nwakaeme (Trabzonspor) Tarkan, Koita (Kasımpaşa)Süper Lig'in 7´nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa´ya 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde galibiyet hasretini 4´e çıkaran Trabzonspor kötü gidişatını sürdürürken, Kasımpaşa ise 2 maçlık beraberlik serisinin ardından galibiyete uzandı.
8´inci dakikada Edgar´ın savunmadan uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayının gerisindeki Tirpan´ın önünde kaldı, onun kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Uğurcan´ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
17´nci dakikada Nwakaeme´nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
23´üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında Nwakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası yayının hemen önündeki Serkan´a çıkardı. Onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
28´inci dakikada savunmadan seken topla ceza sahası yayının üzerinde buluşan Kamil Ahmet´in gelişine kaleye gönderdiği top üstten dışarıya çıktı.
31´inci dakikada Abdülkadir Ömür´ün ceza sahası yayına çıkardığı pasta topla buluşan Nwakaeme´nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Ramazan´ın solundan ağlara gitti: 2-1.
37´nci dakikada Abdülkadir Ömür´ün ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şut az farkla üstten auta gitti.
38´inci dakikada Baker´in orta sahadan sol çapraza gönderdiği pası yakalayan Nwakaeme rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girip altıpas çizgisinin önünden vuruşu yaptı ve meşin yuvarlak Ramazan´ın solundan ağlarla buluştu: 3-1.
41´inci dakikada Kamil Ahmet ceza sahası yayının üzerinden çıkarken araya giren Yusuf kaptığı topla ilerleyip kaleci Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.
48´inci dakikada Koita´nın ceza sahası yayının hemen solundan kaleye gönderdiği şutta top yandan az farkla dışarıya çıktı.
55´inci dakikada Yusuf´un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.
56´nci dakikada Hodzic ceza sahası sol çaprazından topla birlikte içeri girerken savunmada Serkan´ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını işaret etti.
58´inci dakikada Aytaç´ın penaltı atışında Uğurcan soluna uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.
70´nci dakikada Hodzic´in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.
74´üncü dakikada sağ kanattan Hajradinovic´in ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Koita´nın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.
79´uncu dakikada sol kanattan Haddadi´nin ortasında penaltı noktası üzerinde topu göğsüyle önüne indiren Koita vuruşunu yaptı ancak Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87´nci dakikada Hadergjonaj´ın ceza sahasına ortaladığı topta Edgar Le´nin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak kaleye yöneldi, Uğurcan´ın son dokunuşu yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-3.
90+3'üncü Ahmet Oğuz´un pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Koita´nın kaleye gönderdiği sert şut ağlarla buluştu: 3-4.
Karşılaşma 4-3 Kasımpaşa´nın üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-30 22:05:39
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