Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele konuk takımın 43 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kurtardı.
56. dakikada Serkan Asan'ın Hodzic'i ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Aytaç Kara'nın penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
74. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
79. dakikada Haddadi'nin sol taraftan ortasında topu önüne alan Koita'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği topa Edgar le'nın ters vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 33
90+2 dakikada yükselen topu önüne alan Koita ceza saha dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 34

Stat: Medical Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, İsmail Şencan xxx, Mustafa Savranlar xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan xx, Edgar le x, Vitor Hugo x, Marlon xx, Flavio x (Semedo dk.61 x), Kamil Ahmet Çörekçi x (Abdulkadir Parmak dk. 75 x), Lewis Baker xx, Abdulkadir Ömür xx (Diabate dk.89 ?), Nwakaeme xx, Afobe xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Pereira,
Teknik Direktör: Eddie Newton
Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xxx, Tarkan xx, Haddadi xxx, Mickael Tırpan xxx (Ahmet Oğuz dk.90 ?), Aytaç Kara xxx, Hajrandinovic xxx, Hodzic xx (Carius dk. 89 ?), Yusuf Erdoğan xxx (Anıl Koç dk. 83 ?), Kevin Varga xx (Koita dk.46 x)
Yedekler; Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat,, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Mickael Tırpan (dk. 8), Yusuf Erdoğan (dk. 42), Edgar le (dk. 87 k.k.), Koita (dk. 90+2) (Kasımpaşa), Serkan Asan (dk. 24) (Trabzonspor) Nwakaeme (dk. 24 ve 38)
Sarı Kartlar: Tarkan, Koita (Kasampaşa) , Semedo, Nwakaeme (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor - Kasımpaşa: 3-4
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa: 3-4
Trabzonspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
Trabzonspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ...
Trabzonspor - Kasımpaşa maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa maçından notlar
Vali Ustaoğlu: "Trabzon’da son haftalarda Covid-19 sayısı arttı" Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: “Covid-19, risk olarak görmediğimiz yakınlarımızdan daha çok bulaşıyor”
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu: "Trabzon’da son haftalarda Covid-19 ...
Büyükşehir’den ‘Acil Durum Tatbikatı’
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ‘Acil Durum Tatbikatı’
Trabzon'da 3 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi Ele geçirilen bonzainin 6 bin 540 kişiyi zehirleyecek miktarda olduğu bildirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 kilo 270 gram bonzai ele geçirildi Ele ...
Trabzon’da Cumhuriyet Haftası etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon’da Cumhuriyet Haftası etkinlikleri düzenlendi
Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el birliğiyle çözmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el ...
Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman ...
Fındıkta ezber bozuluyor Üreticilere, doğru budama ve tek gövdeli dikim eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Fındıkta ezber bozuluyor Üreticilere, doğru budama ve ...
Engelli aracının lastiği patladı, yardımına jandarma koştu
YEREL HABERLER Engelli aracının lastiği patladı, yardımına jandarma ...
Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı ile yolları ...
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında at ...
Yolda kalan engelliye, jandarmadan yardım eli
YEREL HABERLER Yolda kalan engelliye, jandarmadan yardım eli
Beşikdüzü'nde at yarışlı Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Beşikdüzü'nde at yarışlı Cumhuriyet coşkusu
Türkiye´de 7 yıl sonra görülen yakalı toy kuşu doğaya salındı
YEREL HABERLER Türkiye´de 7 yıl sonra görülen yakalı toy kuşu doğaya ...
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzon’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle ...
7 yıl sonra Türkiye’de görülen yakalı toy tekrar doğaya bırakıldı Soyu tehlikede olan kuş türleri arasında yer alan ve en son 2013 yılında Konya'da görülen yakalı toy, 7 yıl sonra görüldüğü Trabzon’da tekrar doğaya bırakıldı Kazakistan’daki bir üretim çiftliğinden doğaya bırakıldıktan 2 gün sonra Trabzon’a geldiği tespit edilen yakalı toya 'Lazize' ismi konuldu Trabzon’a geldiğinde 890 gram olan ve kedi maması, lahana, marul ile beslenen yakalı toy, 9 günde bin 180 grama ulaştı
YEREL HABERLER 7 yıl sonra Türkiye’de görülen yakalı toy tekrar ...
Mezunların bando takımıyla Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Mezunların bando takımıyla Cumhuriyet coşkusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X