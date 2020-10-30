Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele konuk takımın 43 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kurtardı.

56. dakikada Serkan Asan'ın Hodzic'i ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Aytaç Kara'nın penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

74. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

79. dakikada Haddadi'nin sol taraftan ortasında topu önüne alan Koita'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği topa Edgar le'nın ters vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 33

90+2 dakikada yükselen topu önüne alan Koita ceza saha dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 34



Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xxx, İsmail Şencan xxx, Mustafa Savranlar xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan xx, Edgar le x, Vitor Hugo x, Marlon xx, Flavio x (Semedo dk.61 x), Kamil Ahmet Çörekçi x (Abdulkadir Parmak dk. 75 x), Lewis Baker xx, Abdulkadir Ömür xx (Diabate dk.89 ?), Nwakaeme xx, Afobe xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Pereira,

Teknik Direktör: Eddie Newton

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xxx, Tarkan xx, Haddadi xxx, Mickael Tırpan xxx (Ahmet Oğuz dk.90 ?), Aytaç Kara xxx, Hajrandinovic xxx, Hodzic xx (Carius dk. 89 ?), Yusuf Erdoğan xxx (Anıl Koç dk. 83 ?), Kevin Varga xx (Koita dk.46 x)

Yedekler; Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat,, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Mickael Tırpan (dk. 8), Yusuf Erdoğan (dk. 42), Edgar le (dk. 87 k.k.), Koita (dk. 90+2) (Kasımpaşa), Serkan Asan (dk. 24) (Trabzonspor) Nwakaeme (dk. 24 ve 38)

Sarı Kartlar: Tarkan, Koita (Kasampaşa) , Semedo, Nwakaeme (Trabzonspor)

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