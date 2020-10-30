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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından


Eddie Newton: Mücadeleden kaçan biri değilim, sonuna kadar mücadele edeceğim
"Ciddi değişiklikler yapacağız"
Mehmet Altıparmak: 100'üncü yılımızda kupa istiyoruzTolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Süper Lig'in 7´nci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa´ya 4-3 mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Trabzonspor´da eleştirilerin odağında olan teknik direktör Eddie Newton, istifa eleştirilerini anladığını, mücadeleden kaçan biri olmadığını ve sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.
Kendisine yapılan eleştirileri anladığını kaydeden Eddie Newton, "Aynı hataları yapmaya devam ederseniz başınıza hep bu geliyor. Eleştirileri de anlıyorum ama bu şartlar altında insanların eleştirilerini anlıyorum. Ancak bu olmaması gereken saçma hataları yapmaya devam edersek eğer tabi ki bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Son oynanan Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında talihsiz durumlar yaşandı. Çünkü ilk başta çok iyi başladığımız maçlardı. Ancak ondan sonra gelen hatalar sonucu istemediğimiz mağlubiyetleri maalesef aldık. Ancak herhangi bir mücadeleden kaçmış ve herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim. Böyle de olacak zaten. Mücadele etmeye devam etmek isteyen, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim her zaman" dedi.
Karşılaşmada yaptığı değişikliklere ilişkin eleştirilere yönelik bir soru üzerine de Newton, "60´ncı dakikada Djaniny değişikliğini yaptık. 10 dakika sonra Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu. Son değişikliği daha önce yapacaktık ancak Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı olunca kendisinin devam edip edemeyeceğini beklemek zorunda kaldık. Eleştirileri normal olarak karşılıyorum. Çünkü herkes çok kızgın, ben de çok kızgınım. Oyuncularımız, taraftarlarımız da çok kızgın. Ama eğer bu basit hataları yapmaya devam edersek bu şekilde cezalandırılarak sonucunu ödüyoruz" diye konuştu.
Newton, Stiven Plaza'yı yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda değerlendirmediklerini anlattı.
"CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"
İngiliz çalıştırıcı, oyuncuların performansına yönelik soruya da "Performanslarından memnun olmadığımız arkadaşlar var. Onların yeterli süre aldıklarını da düşünüyorum. Ciddi değişiklikler de yapacağız. Tabi bugünkü maçın analizini daha detaylı analiz ettikten sonra bu kararları alacağız. Kimlerin olduğunu tabiki söyleyemem. Bu kararları kendi içimizde alacağız. Performansından memnun olmadığım ve kesinlikle değişeceğimiz arkadaşlarımız olacak" yanıtını verdi.
MEHMET ALTIPARMAK: 100´ÜNCÜ YILIMIZDA KUPA İSTİYORUZ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise futbol adına keyifli bir gece geçirdiklerini belirterek, "Özellikle oynanan futbol ve Türkiye´nin en zor deplasmanlarından birinden alınan 3 puan sevindirici. Maçın geneline baktığımızda 1´inci dakikadan 90´ıncı dakikaya kadar hak eden, isteyen, sahada her şeyiyle mücadele eden Kasımpaşa vardı. İstediğimiz 3 puanı aldık. Kaleci Uğurcan´ı da tebrik etmek istiyorum. Farklı galibiyetimizi tek başına önledi. Bizim için önemli olan oyuncularımızın gösterdiği performans. Bundan dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum. Deplasmanda oynadığımız 3 karşılaşmada en çok gol kaçıran takımız. Bugün 4 gol attık, 7 tane de yüzde yüz gol pozisyonumuz var. Deplasmanda alınan 3 puan değerli oldu. Üst sıralara ve Avrupa kupalarına oynamak, 100´üncü yılımızda kupa getirmek gibi bir hayalimiz var. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İyi gidişatımız bunun yanında eksiklerimiz de var. Eksiklerimizi daha fazla çalışarak gidermeye çalışacağız. Bu galibiyet yukarıyı ne kadar istediğimizin göstergesi. Bütün oyuncuları kutluyorum. Trabzonspor´a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Eddie Newton'un açıklamaları
- Mehmet Altıparmak'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-30 23:07:33

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