(Son dakika) Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi

(Son dakika) Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildiTrabzon DHA Kasımpaşa maçında 3-1'lik galibiyetten 4-3'lük yenilgi alan ve ligin 7 haftası geride kalırken 5 puan toplayabilen Bordo-Mavili ekipte fatura Newton'a kesildi. Fenerbahçe yenilgisinden sonra arayışlara giren ve bazı teknik adamlarla görüşen Trabzonspor Yönetimi bir süre daha İngiliz hoca ile devam etme kararı almıştı. Son yenilginin ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Eddie Newton'ın görüntüleri
-Başkan Ağaoğlu ile yan yana konuşmaları
-Eddie Newton açıklamalar
-Detaylar
(ARŞİV)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez
2020-10-31 10:14:35
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.