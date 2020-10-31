Trabzonspor'u İhsan Derelioğlu çalıştırdı

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Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da, takımı İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 43 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdı. Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 10.30'da gerçekleştirilmesi gereken antrenman 15.30'a ertelenmişti. Alanyaspor maçı hazırlıklarına bordomavili takım Futbolcu İzleme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıktı.

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