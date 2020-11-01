Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde TrabzonAraklı Karadere yolunda meydana gelen kazada, Araklı'dan Çankaya yönüne gitmekte olan 61 HB 213 plakalı araç Kaşıkçı HES Santrali yakınlarında yol kenarına çarparak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, 112 ekiplerini ilk müdahalesinin ardından Araklı Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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