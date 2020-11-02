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Yaylacılara jandarmadan ‘Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım” uyarısı

İHA

Yaylacılara jandarmadan ‘Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım” uyarısı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Valiliği koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile ‘Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım’ projesi başlatıldı.
Konuyla ilgili Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bu nedenle yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak ve yaşam bırakmaması uyarısında bulunuldu. Açıklamada “Terörle Mücadele Harekâtı (TMH) kapsamında, Karadeniz Bölgesinde sürdürülen yoğun, baskılı ve koordineli operasyonlar neticesinde Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) sözde Karadeniz açılım gurubu büyük oranda etkisiz hale getirilmiş, bazı unsurları ise bölgemizde tutunamayarak kaçmak zorunda kalmışlardır. Bölgemizde emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik olarak operasyonlara kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edilmektedir. Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklar la sağladığı bilinmektedir. Bu duruma engel olmak ve barınma imkânlarını boşa çıkarmak maksadıyla; Yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak (erzak/gıda maddesi) ve yaşam malzemesi [pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre (nitrat) ocak, küçük ev aletleri vb.] bırakmaması. Yayladan dönüşlerde, artan yaşam malzemelerinin hane sahiplerince beraberlerinde geri getirilmesi (bu durumun terörle mücadelede hayati önem arz ettiğinin bilinmesi). Yayla evi sahipleri tarafından yaylalarda sonbaharkış sezonunda boşalttıkları evlerinin pencere ve kapılarının kolaylıkla açılmasını engellemek maksadıyla güçlendirilmesinin sağlanması. Yayla mevsimi haricinde, yayla evlerine gidildiğinde; yayla mevsimi haricinde, yayla evlerine gidildiğinde hırsızlık şüphesi olması durumunda iz ve delilleri bozmadan güvenlik güçlerine haber verilmesi hususları kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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