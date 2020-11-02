Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, denizle buluşamayan dereler nedeniyle sahilde oluşan kokunun giderilmesi için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bütün dereleri bağlantıları uzatarak denizle buluşturacağız. 14 dere uzatılarak denizle buluşturacak ve koku olayını 5 ay sonra tarihe gömeceğiz" dedi.

Trabzon'un Beşirli Mahallesi sahilinden etrafa yayılan kötü kokuların önlenmesi için harekete geçildi. Derelerin yeterince denizlere deşarj olamamasından kaynaklı kötü kokular için proje hazırlayan Büyükşehir Belediyesi önü kapanan derelerin denizlerle buluşturacak. Kanalizasyon hatlarından arındırılacak ve akışı yeniden sağlanacak derelerin denize deşarjı ile sahil kötü kokulardan arındırılmış olacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Beşirli sahilinde yayılan kötü kokuların yok edilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek kanalizasyon ile dere suyunu ayrıştırma sürecinin devam ettiğini söyledi. Zorluoğlu, "Göreve başladığımızda 'bu koku Beşirli´nin kaderi değildir' dedik ve çalışmalara hemen başladık. Derelerin önü kapatıldığı için biriken su koku yapıyor. Bizim yapmamız gereken derelerin denizle yeniden buluşturulmasıdır. 2 ana dere için denizle buluşturma çalışması sürüyor. Önümüzdeki 2 ay içinde iki ana derenin işi bitecek. Bunlar kokuya neden olan iki ana dere. Ama buradaki bütün dereleri bağlantıları uzatarak denizle buluşturacağız. Buradaki 14 dere uzatılarak denizle buluşturacak. İnşallah 5 ay sonra Trabzon'da koku olayını tarihe gömüyoruz. Buradaki problemi tam anlamında tespit ettik ve çözüme kavuşturuyoruz. Elgaf ve Kisarna deresi için çalışmalarımız başladı" diye konuştu.

'BİYOLOJİK TESİS KURULMALI'

Trabzon'da bulunan 13 kanalizasyon derin deşarjın yeterli olmadığını ve biyolojik atık su arıtma için yer tespiti yaptıklarını belirten Zorluoğlu, "Trabzon'da derin deşarj yeterli mi? Değil. Bizim ileri biyolojik tesisi kurarak kanalizasyonu bertaraf etmemiz lazım. Katı atık arıtma tesisini kurduk şimdi sıra buna geldi. Yakın zamanda bu projeyi de açıklayacağım. Yer tespiti yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucu 5 ay sonra Beşirli´ye koku sorunu kalmayacak. Gülcemal devasa bir projedir. Bu kısa sürede bitecek bir proje değildir. Öncelikle belirli alanda bir çalışma yapacağız" dedi.

'GANİTA'YI VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ'

Trabzon sahilinde bulunan Ganita dinlenme alanının yapılacak projeden sonra bu bölgede vatandaşların kaliteli hizmet alacağını söyleyen Zorluoğlu, "Ganita projemiz tamamlandı. Ganita'dan Faroz'a kadar yürüyüş yolları bisiklet yolları olan çok güzel bir projenin Aralık ayında ihalesini yapacağız. Ganita'yı vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Faroz'dan Akyazı'ya kadarki bölümü de yenileyeceğiz. Bu bölgeyi Karadeniz'in en güzel mekanı haline getireceğiz. Ganita'da yapılacak projeden sonra buradaki işletmeleri belediye yapacak. Halkımız kaliteli hizmet alıp yeniden bu bölgeyi kullanacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2020-11-02 14:39:40



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