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Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon merhaba Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “'5 ay sonra Trabzon' da Beşirli'de bir daha hiçbir kötü koku olmayacak"

İHA

Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon merhaba Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “'5 ay sonra Trabzon' da Beşirli'de bir daha hiçbir kötü koku olmayacak"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, düzenlediği basın toplantısında Beşirli’de yapımı süren Gülcemal projesi dolgu alanı olmak üzere şehir genelindeki kötü kokularla ilgili açıklamalarda bulunarak bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözerek tarihe gömeceklerini söyledi.
Başkan Zorluoğlu açıklamasında Moloz'dan Akyazı'ya kadar olan sahil bandında sahile deşarj olan 12 dere bulunduğunu ifade ederek "Tespitlerimize göre 16 da menfez var. Geçen sene göreve başladığımızda bölgeyle ilgili olarak bu koku Trabzon'un, Beşirli'nin kaderi değildir demiştik ve bu çerçevede de arkadaşlarımıza süratle talimat verdik ve çalışmalara başladık” dedi.
Açıklamasında TİSKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak başka ihaleler de yaptıklarını kaydeden Zorluoğlu, "Yağmur suyu ve kanalizasyon ihalelerini de yaptık. Yağmur suları ve kanalizasyon hatlarındaki eksikleri de tamamlıyoruz. Kırdığımız yerleri asfalt, beton ve kaldırımlarını yaparak şehri adeta yeniliyoruz” diye konuştu.

" Derelerin bütünüyle ilgili çalışmalar sürüyor"
Derelerin bütününün temizlenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Zorluoğlu, "Derelerin denizle buluştukları noktada önü tahkimatla kapatıldığı için denizle artık buluşamaz hale geldi. Geldiğimiz noktada şunu gördük, bu ciddi bir problem, büyük bir koku oluşturuyor. Temizlik çalışmalarımız devam ediyor, devam da edecek ama kokunun yüzde yüz kesilmesi kısa zamanda mümkün görünmüyor. Derelerin çıkış noktalarını menfezlerle uzatarak dolgunun diğer tarafından denizle tekrar buluşturulması işidir. Şu anda alanda olsaydık 2 ana dereyi denizle buluşturmak için yardığımızı ve çalışmalara başladığımızı görecektiniz. Yılların biriktirdiği pis su yaptığımız kanalla dışarı boşaltılıyor. Aynı zamanda derelerin bağlantılarını uzatıyoruz. Önümüzdeki 2 ay içerisinde bu 2 derenin işi bitmiş olacak. Bunlar en fazla kokuya neden olan dereler” dedi.

“ Bütün menfez ve dereleri uzatarak denizle buluşturuyoruz”
Konuşmasında “Bütün menfez ve dereleri uzatarak denizle buluşturuyoruz” diyen Zorluoğlu, "Sadece bunlar değil, burada bulunan bütün menfez ve dereleri uzatarak denizle buluşturuyoruz. Temizliği başlattık, devam ediyoruz ama diğer taraftan daha önce denizle buluşmuş olan derelerin bağlantılarını tekrar uzatarak denizle buluşturuyoruz. Epey maliyetli bir çalışmadır. Önümüzdeki 50 gün içerisinde bunlar olacak. Sonraki 5 ay içerisinde 14 menfez ve derenin tekrar uzatılarak denizle buluşmasını sağlayacağız. 5 ay sonra inşallah bütün bu çalışmalarla koku büyük oranda ortadan kalkacak ama 5 ay sonra Trabzon'da artık Beşirli'de bir daha hiçbir koku olmayacak şekilde bu sorunu çözüp tarihe gömüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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