Trabzon’daki Afganlı öğrenciden depremzedeler için duygulandıran bağış 11 yaşındaki Afgan uyruklu Fatma Muhebbi kumbarasında biriktirdiği paraları ve yazdığı şiiri İzmir’deki depremzelere ulaştırmak üzere üzere Ortahisar Belediye Başkanı Genç’e teslim etti

Trabzon’da yaşayan 11 yaşındaki Afgan uyruklu 5. sınıf öğrencisi Fatma Muhebbi, İzmir’deki depremzedelere gönderilmek üzere kumbarasında biriktirdiği paralar ile birlikte depremzedeler için yazdığı şiiri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e teslim etti.

İzmirli vatandaşların acılarına ortak olduğunu belirten Afgan Fatma Muhebbi, enkaz altında 65 saat kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'e de "Geçmiş olsun" dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Kumbarasında biriktirdiği paralarla birlikte depremzedeler için yazdığı şiiri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e makamında teslim eden Muhebbi, İzmir’deki vatandaşların yalnız olmadığını ifade ederek, “İzmir’deki vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Siz, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Biz de Afgan kardeşleriniz olarak sizin acılarınıza ortağız. Her zaman sizin yanınızdayız. 'Geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Buradan Elif’e bütün çocuklara sesleniyorum. Sizleri çok seviyorum inşallah en yakın zamanda iyileşirsiniz. Sizleri çok seviyorum” dedi.



“Gözyaşlarımı tutamadım”

Televizyondan deprem haberini öğrendikten sonra göz yaşlarını tutamadığını ifade eden Muhebbi, “Televizyonda İzmir’deki insanların depreme yakalandığını gördüm. Gördüğüm anda çok üzülüp ağladım. Sonra düşündüm benim elimden bir şey gelir mi diye. Aklıma kumbaram geldi, paralarımı onda biriktirmiştim, onu göndereyim dedim. İçinde ne kadar olduğu önemli değil, bence önemli olan benim onları düşünmem. Buradan onlara seslenmek istiyorum, siz yalnız değilsiniz. Biz sizin yanınızdayız ve sizin acılarınıza ortağız. Ben Afganım, Hazarayım“ diyerek yazdığı şiiri okudu.

Başkan Ahmet Metin Genç de Fatma Muhebbi’ye davranışından dolayı tebrik ederek, “Şiirin çok anlamlıydı seni tebrik ediyorum. Duyarlılığın için seni tebrik ediyorum. Kardeşimiz, şehrimizdeki Afgan vatandaşlarımızdan bir tanesi. Bizin de Afgan kardeşlerimiz ve kardeş aile programı vesilesiyle tanıdığımız bir ailemiz. Yani kardeş ailelerimizden bir tanesi. Sevgili Fatma, çok büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Seni yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel Türkçe lisanınla beraber hissiyatını paylaşman bu farkındalığı bu duyarlılığı ortaya koyman, çok çok takdire şayan bir davranış. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oldu. Onlara da rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kumbarayı senin adına alıyorum. Oradaki yavrularımıza şiirinle beraber oradaki kardeşlerimize ulaştıracağız” diye konuştu.

Muhebbi, Başkan Genç’e kendisine bisiklet ve televizyon yardımı yaptığını hatırlatarak teşekkür edip hedefinin doktor olmak olduğunu sözlerine ekledi.

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