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Pandemi sürecinde maske üretimi kursiyerlere gelir kaynağı oldu Trabzon’da maske seferberliği sürüyor Hem üretiyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar Trabzon’da üretilen maske sayısı 1,5 milyonu geçti

İHA

Pandemi sürecinde maske üretimi kursiyerlere gelir kaynağı oldu Trabzon’da maske seferberliği sürüyor Hem üretiyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar Trabzon’da üretilen maske sayısı 1,5 milyonu geçti

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde maske dikimi yapan kursiyerler hem öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.
Trabzon’da Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında başlatılan maske dikim seferberliği sürerken şu ana kadar üretilen maske sayısı 1 milyon 600 bini bulduğu belirtildi.
Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Genç, pandeminin ilk aylarında gönüllü olarak yapılan maske dikim çalışmalarının şimdi kurslara devam eden kursiyerler tarafından ücretli olarak yapıldığını böylece kursiyerlerin aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Genç, maske dikimi yapan kursiyerlerin öğrenerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek “Maske dikim çalışmalarını Mart 2020 tarihinden beri sürdürüyoruz. Covid19 salgınının ülkemizde baş göstermesini takiben gönüllü arkadaşlarımızla maske dikim çalışmalarını başlatmıştık. O dönemde sayın valimizin destekleriyle 200 bine yakın maske malzemesi kursiyerlerimize temin edildi. Kursiyerlerimiz evlerinde zaman zaman burada kurumda tahsis edilen yerlerde maske dikerek insanlarımızın derdine derman olmaya çalıştılar. Daha sonra ilerleyen zamanda Büyükşehir Belediyemizin sağladığı kaynaklarla maske dikim çalışmaları devam etti. Finansmanı tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. İlerleyen zamanda da Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ve kurumlarımızda eğitime devam eden öğrencilerin maske ihtiyacını karşılamak için kurslarımıza devam eden kursiyerlerimize dikmek üzere döner sermaye işletmemiz üzerinden siparişler açtı. Şu anda gelinen noktada geçmişte gönüllü olarak yapılan maske dikim çalışmaları şimdi kurslarımıza devam eden kursiyerlerimizin döner sermaye işletmemize çalışarak üretim yapmaları noktasına taşındı. Bundan sonra kurslarımızdaki kursiyerlerimiz öğrenirken üretim yapıyorlar, üretirken de para kazanıyorlar. Her maske için döner sermaye işletmesi tarafından belirlenen bir miktar bedel bu arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılıyor. Hem öğreniyor, hem üretiyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Şu ana kadar 1 milyon 600 bin kadar maske ürettik” dedi.

"Şahsa ve siparişe özel maske de üretiyoruz"
Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Giyim öğretim teknolojisi alan şefi Özlem Birincioğlu da şahse özel maske üretimi da yaptıklarını ifade ederek ”Maske üretimine Mart ayından beri devam ediyoruz. Önceden gönüllülük esasıydı şimdi kursiyerlerimizin evlerine katkı sağlayacak şekilde döner sermaye kapsamında maske üretmeye devam ediyoruz. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde en fazla 6 kursiyer alabiliyoruz şu anda hepsi burada. Şu anda şahsa özel maske de üretiyoruz. Nakış öğretmenlerimiz, nakışlarını işliyor daha sonra istenilen modelde yapabiliyoruz. Yıkanabilir maskelerimizin yanı sıra tek kat, çift kat çeşit çeşit, okulların isimlerine uygun maskeler de üretiyoruz. Deneme aşamasında eğer devamlılık olursa okullara da aynı şekilde maske üretmeye devam edeceğiz. Özel sipariş de alıyoruz” diye konuştu.
Kursiyerlerden Nazya Türkmen ise yaklaşık 3 aydan beri maske dikimi yaptıklarını ve hiç de zorlanmadıklarını belirtirken, kursiyerlerden Gülay Bekiroğlu da “Pandeminin başından beri maske dikimi yaparak siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte evde oturmayıp hem bütçemize katkı sağlıyoruz hem de devletimize kurumlarımıza siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim için çok iyi oldu. Hiçbir zorluğu yok. Kendimizi geliştirerek yeni şeyler öğrendik. Maske dikimini bilmiyordum burada maske dikimini öğrendim. Becerime katkı sağlamış oldum. Maddi olarak da destek görüyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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