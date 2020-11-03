Karadeniz´de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı

TRABZON (DHA)GÜMÜŞHANE ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.
Karadeniz´de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane-Trabzon sınırında, Zigana Geçidi'nin batı yakasında bulunan Kadırga Yaylası, kasım ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon
2020-11-03 14:49:47
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