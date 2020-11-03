Karadeniz´de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz´de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı

DHA

Karadeniz´de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı


TRABZON (DHA)GÜMÜŞHANE ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.
Karadeniz´de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane-Trabzon sınırında, Zigana Geçidi'nin batı yakasında bulunan Kadırga Yaylası, kasım ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon
2020-11-03 14:49:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi sürecinde maske üretimi kursiyerlere gelir kaynağı oldu Trabzon’da maske seferberliği sürüyor Hem üretiyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar Trabzon’da üretilen maske sayısı 1,5 milyonu geçti
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde maske üretimi kursiyerlere gelir ...
Doğu Karadeniz ihracatı 1 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz ihracatı 1 milyar doları aştı
Mustafa Reşit Akçay: "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır"
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay: "Söz konusu Trabzonspor ise ...
Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “5 ay sonra Trabzon'da Beşirli'de bir daha hiçbir kötü koku olmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon ...
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Trabzon’daki Afganlı öğrenciden depremzedeler için duygulandıran bağış 11 yaşındaki Afgan uyruklu Fatma Muhebbi kumbarasında biriktirdiği paraları ve yazdığı şiiri İzmir’deki depremzelere ulaştırmak üzere üzere Ortahisar Belediye Başkanı Genç’e teslim etti
YEREL HABERLER Trabzon’daki Afganlı öğrenciden depremzedeler için ...
Prof. Dr. Bektaş: İzmir depremi, Doğu Karadeniz'e uyarıdır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bektaş: İzmir depremi, Doğu Karadeniz'e ...
Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon merhaba Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “'5 ay sonra Trabzon' da Beşirli'de bir daha hiçbir kötü koku olmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon ...
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu, kayınpederinin cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, kayınpederinin cenaze namazına ...
Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme ...
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
YEREL HABERLER Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Yaylacılara jandarmadan ‘Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım” uyarısı
YEREL HABERLER Yaylacılara jandarmadan ‘Yayla Evlerinde Erzak ve ...
Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
YEREL HABERLER SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
Trabzonspor´da teknik direktör seferberliği
YEREL HABERLER Trabzonspor´da teknik direktör seferberliği
Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor
Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı Kaza anı güvenlik ...
Amatör balıkçının torik sevinci
YEREL HABERLER Amatör balıkçının torik sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X