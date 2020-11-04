Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sürüyor Sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloları yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sürüyor Sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloları yenileniyor

İHA

Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sürüyor Sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloları yenileniyor

Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemlerindeki yenileme çalışmaları sürüyor. Aralık sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışmalarda uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemi yenileniyor.
Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı 20 Ekim tarihinde başlayan aydınlatma çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde uçuş trafiğine kapatıldı. Sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloları yenileniyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) nedeniyle yolcu sayılarının azalmasıyla aydınlatma sistemlerini yenileme kararı alan DHMİ, Aralık ayının sonuna çalışmaları bitirmeyi hedefliyor. Havalimanı pistinde hızlı bir şekilde devam eden çalışmalarda uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemi yenilenirken, 1957 yılında hava trafiğine açılan ve 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı geçtiğimiz aylarda da hava trafiğine kapatılmıştı. 23 Nisan 2020 tarihinde başlayan pist yenileme çalışmaları nedeniyle Haziran ayına kadar uçuşlara kapatılan havalimanı asfalt söküm işlemlerinin ardından yeni asfalt katlarının döküm işlemiyle hava trafiğine açılmıştı.
Yaklaşık 5 ay sonra tekrar uçuşlara kapatılan havalimanını 2019 yılında iç hatlarda 3 milyon 372 bin 231, dış hatlarda ise 394 bin 917 olmak üzere toplam 3 milyon 767 bin 148 yolcu kullanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Yavuz Özoran: “Pandemi kurallarına uymazsak başa döneriz” Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran: “Covid-19 virüsü bugünden yarına ortadan kalkacak bir virüs değil”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yavuz Özoran: “Pandemi kurallarına uymazsak ...
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 10 ayda ihracat 1 milyar dolar sınırını aştı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 10 ayda ihracat 1 milyar ...
Karadeniz´de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı
YEREL HABERLER Karadeniz´de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı
Pandemi sürecinde maske üretimi kursiyerlere gelir kaynağı oldu Trabzon’da maske seferberliği sürüyor Hem üretiyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar Trabzon’da üretilen maske sayısı 1,5 milyonu geçti
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde maske üretimi kursiyerlere gelir ...
Doğu Karadeniz ihracatı 1 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz ihracatı 1 milyar doları aştı
Mustafa Reşit Akçay: "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır"
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay: "Söz konusu Trabzonspor ise ...
Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “5 ay sonra Trabzon'da Beşirli'de bir daha hiçbir kötü koku olmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon ...
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Trabzon’daki Afganlı öğrenciden depremzedeler için duygulandıran bağış 11 yaşındaki Afgan uyruklu Fatma Muhebbi kumbarasında biriktirdiği paraları ve yazdığı şiiri İzmir’deki depremzelere ulaştırmak üzere üzere Ortahisar Belediye Başkanı Genç’e teslim etti
YEREL HABERLER Trabzon’daki Afganlı öğrenciden depremzedeler için ...
Prof. Dr. Bektaş: İzmir depremi, Doğu Karadeniz'e uyarıdır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bektaş: İzmir depremi, Doğu Karadeniz'e ...
Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon merhaba Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “'5 ay sonra Trabzon' da Beşirli'de bir daha hiçbir kötü koku olmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu kötü koku için tarih verdi Trabzon ...
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu, kayınpederinin cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, kayınpederinin cenaze namazına ...
Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Osman Özköylü ile sözleşme ...
Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
YEREL HABERLER Trabzon sahili kötü kokulardan arındırılacak
Yaylacılara jandarmadan ‘Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım” uyarısı
YEREL HABERLER Yaylacılara jandarmadan ‘Yayla Evlerinde Erzak ve ...
Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor geçtiğimiz sezonu mumla arıyor
SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
YEREL HABERLER SMA hastası Demir Ali'ye 'Umut dükkan'lı destek
Trabzonspor´da teknik direktör seferberliği
YEREL HABERLER Trabzonspor´da teknik direktör seferberliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X