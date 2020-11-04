Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bordomavililer taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Tedavisine devam edilen Hüseyin Türkmen dışında takımda eksik oyuncu bulunmazken, antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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