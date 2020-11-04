Trabzon depremzedeler ile ekmeğini paylaşıyor Depremzedelere Trabzon'dan 2 tır dolusu Vakfıkebir ekmeği gönderildi

Trabzon'dan İzmir’de meydana gelen depremin ardından deprem mağdurlarına iki tırla birlikte 5 bin 500 adet ‘Vakfıkebir Ekmeği’ gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Trabzon Ekmeğini Paylaşıyor’ sloganıyla gerçekleştirilen yardım kampanyası çerçevesinde, fırınların kısa süre içerisinde ürettiği 5 bin 500 adet Vakfıkebir ekmeği, poşetlenerek kolilere yerleştirildi. Vakfıkebir festival alanından hareket eden ekmek dolu tırlar, İzmir'e doğru yola çıkarken, günlerce bayatlamama özelliğiyle ülke çapında bilinen Vakfıkebir ekmekleri ile depremzedelerin birkaç günlük ekmek ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.