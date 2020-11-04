Dereye düşen vatandaşı itfaiye kurtardı

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Dereköy Mahallesi'nde Niyazi Bektaş isimli vatandaş bahçede çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 25 metre uzunluğu olan kayalıklardan dere yatağına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şalpazarı İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Niyazi Bektaş’ın düştüğü yere inen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından talihsiz adamı dere yatağına sarkıtılan sedyeyle yukarı çıkardı. Emniyet ekiplerinin de yardımıyla çıkarılan Bektaş hastaneye kaldırıldı.

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