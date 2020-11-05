Trabzonspor, Antalya'ya gitti

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Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

Süper Lig'in 8´inci haftasında cumartesi deplasmanda Aytemiz Alanyasapor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün hazırlıklarını tamamlayıp, saat 20.00'de THY´ye ait uçakla Antalya´ya hareket etti. Buradan Alanya'ya geçecek olan bordo mavili kafilede koronavirüsü atlatıp antrenmanlara başlayan Ekuban da yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kafilenin havaalanına gelişi

-Takımın gidişi, detaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-11-05 20:10:16



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