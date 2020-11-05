Trabzonspor, Antalya'ya gitti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti.

Bordomavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Aytemiz Alanyaspor maçına yönelik taktik çalışmasının ardından hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 20.00'de Trabzon'dan hareket eden bordomavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen, Stiven Plaza ve Salih Kavraz kafilede yer almadı.

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