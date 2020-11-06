Yaylacılar kar yağışı ile birlikte dönüşe geçti

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak kendini gösterirken, kar yağışı ile birlikte yaylacılar da sürüleri ile dönüşe geçti.

Trabzon'un Araklı ilçesinin yaylalarında kar yağışının görülmesi ile birlikte bölgede bulunan küçükbaş hayvan sürüleri yollar kapanmadan harekete geçerek daha alçak kesimlere doğru sabah saatlerinde yola çıktı.

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